Durum ciddi: Twitter hack saldırısının ardından hesapları engelledi!

Twitter hack saldırısı deyim yerindeyse dünyayı ayağa kaldırdı. Önce ünlü Bitcoin borsalarının Twitter hesaplarının hack'lenmesiyle başlayan süreç, daha sonra Elon Musk'a ve Bill Gates'e sıçradı. Hacker'lar, bu iki ismin milyonlarca takipçiye sahip Twitter hesaplarına erişti ve onların hesabından 'bana 1000 dolar yollayana 2000 dolar gönderiyorum' tarzında linkli tweet'ler attılar. Daha sonra Barack Obama ve Joe Biden gibi isimlere dahi sıçrayan hack saldırısı sonucu hacker'lar yaklaşık 12.5 bitcoin (789 bin lira) topladı. Ancak asıl olay hacker'ların tüm hesaplara erişebiliyor olmasıydı.

TWİTTER'A SOSYAL MÜHENDİSLİK SALDIRISI

Söylentiler, bu saldırının kişilere yönelik değil Twitter'a yönelik olduğunu gösteriyordu. Nitekim Twitter, saldırı sonrası yaptığı açıklamada da bir nevi bunu doğruladı. Twitter yaptığı açıklamada, Twitter'ın iç sistemlerine ve araçlarına yönelik bir sosyal mühendislik saldırısı yapıldığını söyledi. Saldırı ile alakalı araştırmanın sürdüğünü söyleyen Twitter, hesaplara yönelik ise engelleme kararı aldı.