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Durum ciddi: Twitter hack saldırısının ardından hesapları engelledi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.07.2020 09:34 | Son Güncelleme

Twitter Elon Musk, Bill Gates hatta ABD Başkan adayı Joe Biden'ı hack'leyip, bitcoin isteyen hacker'lara karşı ilk önlemini aldı. Twitter, tüm mavi tikli hesapların tweet akışını durdurdu.

Durum ciddi: Twitter hack saldırısının ardından hesapları engelledi!

Twitter hack saldırısı deyim yerindeyse dünyayı ayağa kaldırdı. Önce ünlü Bitcoin borsalarının Twitter hesaplarının hack'lenmesiyle başlayan süreç, daha sonra Elon Musk'a ve Bill Gates'e sıçradı. Hacker'lar, bu iki ismin milyonlarca takipçiye sahip Twitter hesaplarına erişti ve onların hesabından 'bana 1000 dolar yollayana 2000 dolar gönderiyorum' tarzında linkli tweet'ler attılar. Daha sonra Barack Obama ve Joe Biden gibi isimlere dahi sıçrayan hack saldırısı sonucu hacker'lar yaklaşık 12.5 bitcoin (789 bin lira) topladı. Ancak asıl olay hacker'ların tüm hesaplara erişebiliyor olmasıydı.

TWİTTER'A SOSYAL MÜHENDİSLİK SALDIRISI

Söylentiler, bu saldırının kişilere yönelik değil Twitter'a yönelik olduğunu gösteriyordu. Nitekim Twitter, saldırı sonrası yaptığı açıklamada da bir nevi bunu doğruladı. Twitter yaptığı açıklamada, Twitter'ın iç sistemlerine ve araçlarına yönelik bir sosyal mühendislik saldırısı yapıldığını söyledi. Saldırı ile alakalı araştırmanın sürdüğünü söyleyen Twitter, hesaplara yönelik ise engelleme kararı aldı.

TWİTTER HESAPLARI KISITLADI

Twitter Support hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Twitter olayın farkına varır varmaz tweet'leri kaldırdıklarını belirterek, mavi tike sahip onaylanmış hesapların tweet atmalarının kısıtlandığını duyurdu. Yani mavi tike sahip hesaplar, bir süre tweet atamayacaklar. Diğer hesaplar için ise herhangi bir kısıtlama yok.

'TWİTTER İÇİN ZOR BİR GÜN'

Twitter bu kısıtlama için herhangi bir süre vermiş değil. Fakat Twitter CEO'su Jack Dorsey'in 'zor bir gün' olarak nitelediği hacker saldırısının ardından araştırmalar sürüyor. Hacker'lar ile olan savaş şimdilik durulmuş durumda.

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