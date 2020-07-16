Durum ciddi: Twitter hack saldırısının ardından hesapları engelledi!

Twitter hack saldırısı deyim yerindeyse dünyayı ayağa kaldırdı. Önce ünlü Bitcoin borsalarının Twitter hesaplarının hack'lenmesiyle başlayan süreç, daha sonra Elon Musk'a ve Bill Gates'e sıçradı. Hacker'lar, bu iki ismin milyonlarca takipçiye sahip Twitter hesaplarına erişti ve onların hesabından 'bana 1000 dolar yollayana 2000 dolar gönderiyorum' tarzında linkli tweet'ler attılar. Daha sonra Barack Obama ve Joe Biden gibi isimlere dahi sıçrayan hack saldırısı sonucu hacker'lar yaklaşık 12.5 bitcoin (789 bin lira) topladı. Ancak asıl olay hacker'ların tüm hesaplara erişebiliyor olmasıydı.
Söylentiler, bu saldırının kişilere yönelik değil Twitter'a yönelik olduğunu gösteriyordu. Nitekim Twitter, saldırı sonrası yaptığı açıklamada da bir nevi bunu doğruladı. Twitter yaptığı açıklamada, Twitter'ın iç sistemlerine ve araçlarına yönelik bir sosyal mühendislik saldırısı yapıldığını söyledi. Saldırı ile alakalı araştırmanın sürdüğünü söyleyen Twitter, hesaplara yönelik ise engelleme kararı aldı.
We detected what we believe to be a coordinated social engineering attack by people who successfully targeted some of our employees with access to internal systems and tools.— Twitter Support (@TwitterSupport) July 16, 2020
Twitter Support hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Twitter olayın farkına varır varmaz tweet'leri kaldırdıklarını belirterek, mavi tike sahip onaylanmış hesapların tweet atmalarının kısıtlandığını duyurdu. Yani mavi tike sahip hesaplar, bir süre tweet atamayacaklar. Diğer hesaplar için ise herhangi bir kısıtlama yok.
We also limited functionality for a much larger group of accounts, like all verified accounts (even those with no evidence of being compromised), while we continue to fully investigate this.— Twitter Support (@TwitterSupport) July 16, 2020
Twitter bu kısıtlama için herhangi bir süre vermiş değil. Fakat Twitter CEO'su Jack Dorsey'in 'zor bir gün' olarak nitelediği hacker saldırısının ardından araştırmalar sürüyor. Hacker'lar ile olan savaş şimdilik durulmuş durumda.
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