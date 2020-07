Durum ciddi: Twitter hack saldırısının ardından hesapları engelledi!

We detected what we believe to be a coordinated social engineering attack by people who successfully targeted some of our employees with access to internal systems and tools.

Twitter Support hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Twitter olayın farkına varır varmaz tweet'leri kaldırdıklarını belirterek, mavi tike sahip onaylanmış hesapların tweet atmalarının kısıtlandığını duyurdu. Yani mavi tike sahip hesaplar, bir süre tweet atamayacaklar. Diğer hesaplar için ise herhangi bir kısıtlama yok.

We also limited functionality for a much larger group of accounts, like all verified accounts (even those with no evidence of being compromised), while we continue to fully investigate this.