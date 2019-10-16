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’Durum çok ciddi koşun gelin’ çağrısıyla hayatı değişti

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.10.2019 13:37 | Son Güncelleme

Antalya’da yaşayan İran asıllı Katayoun Sayyaf’ın hayatı, 2 yıl önce Muratpaşa Belediyesinden cep telefonuna gelen bir mesajla değişti.

’Durum çok ciddi koşun gelin’ çağrısıyla hayatı değişti

Antalya’da yaşayan İran asıllı Katayoun Sayyaf’ın hayatı, 2 yıl önce Muratpaşa Belediyesinden cep telefonuna gelen bir mesajla değişti. Ücretsiz meme kanseri taramasına davet eden mesajla kanser tarama merkezinin yolunu tutan Sayyaf, ileri evrede meme kanseri olduğunu, doktorların ’Durum çok ciddi koşun gelin’ demesiyle öğrendi. Hastalığı yenen Sayyaf, “Bu mesajın sayesinde benim hayatım bana ve kızıma bağışlandı. Muratpaşa Belediyesine böyle can kurtarıcı bir mesaj gönderdiği için minnettarım” dedi.
Muratpaşa Belediyesi, 1 - 31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve Antalya Meme Derneği Başkanı Prof. Dr. Cumhur Arıcı’nın konuşmacı olarak katıldığı bir seminer programı düzenlendi.
Belediye Kültür Salonu’nda gerçekleşen seminer Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz’ın açılış konuşmasıyla başladı. Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın çok istemesine rağmen programa katılamadığını belirterek, “Başkanımız Sayın Uysal, kanser başta olmak üzere tansiyon, şeker gibi halk sağlığını doğrudan ilgilendiren hastalıklar konusunda oldukça hassas. Bu hastalıklarını önlenmesinde büyük çabalar içinde olduğu, tüm müdürlükleri bu konuda faaliyete geçirdiği bir gerçektir” diye konuştu.
Kaçmaz’ın konuşmasının ardından Başkan Uysal’ın 2 yıl önce Antalya İl Halk Sağlığı Müdürlüğüyle imzaladığı protokol çerçevesinde gerçekleşen ve yaklaşık 6 bin kadınının ücretsiz meme kanseri taramasının gerçekleştirildiği programa katılan Katayoun Sayyaf, kürsüye davet eldi.
İran asıllı 37 yaşındaki Sayyaf, 4 yıl önce Antalya’ya yerleşti. Turizm sektöründe çalışan Sayyaf, 2017’nin Ocak ayında Muratpaşa Belediyesinden cep telefonuna ulaşan bir mesajla hayatının seyrinin değiştiğini söyledi. Belediye Başkanı Ümit Uysal adına gönderilen mesajda, kadınların meme kanserinde erken tanı için Kanser Erken Teşhis, Tarama Ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM) ücretsiz taramadan geçebileceğinin ifade edildiğini aktaran Sayyaf, “Neden olmasın” diyerek KETEM’e gittiğini anlattı Gerekli taramalar sonrasında sonuçlar için kendisine gün verildiğini belirten Sayyaf, o günden çok önce hekimlerin kendisine telefonla ulaştığını belirtti. Telefondaki hekimin kendisine “Koşun gelin” dediğini anımsatan Sayyaf, meme kanseri olduğunu öğrendiği günü gözleri dolarak, “Kızımla beraber KETEM’e gittik. Bana dediler ki ‘Durum çok ciddi. İlerlemiş ve kötü huylu meme kanserine yakalanmışsın. Elini çabuk tutmazsan hayatın tehlikeye girer’” sözleriyle anlattı.
Üçüncü evre meme kanseri olan Sayyaf’ın tedavisine hemen başlandı. Sayyaf, “Zor zamanlar geçirdim. Ameliyat, kemoterapi, radyoterapi, ışın tedavisi ne gerekiyorsa yapıldı” dedi. Hastalığının öğrendikten sonra Facebook’ta örgütlenen ‘Pembe Athenalar - Meme Kanseri Antalya Psiko-sosyal Destek Grubu’na katıldığını da sözlerine ekleyen Sayyaf, o zor günlerin sonucunda hastalığı yendiğini belirtti. Sayyaf, şöyle konuştu:
“Bu mesajın sayesinde benim hayatım bana bağışlandı. Kızıma bağışlandı. Muratpaşa Belediyesi’ne böyle can kurtarıcı bir mesaj gönderdiği için minnettarım. Bunu söylerken bile tüylerim diken diken oluyor. Şimdi ben kendisi çok güçlü hissediyorum. Bu hastalığı yenmiş durumdayım. 3 ayda bir rutin kontrolüm var. Bilinçlimim, farkındayım, çok güçlüyüm ve Antalya’yı seviyorum.”
Arkadaşlarının Keti diye seslendiği Sayyaf, konuşmasın sonunda seminer için salonu dolduran kadınlar ve Pembe Athenalar grubu tarafından dakikalarca alkışlandı.

’Durum çok ciddi koşun gelin’ çağrısıyla hayatı değişti

’Durum çok ciddi koşun gelin’ çağrısıyla hayatı değişti

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