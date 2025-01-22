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  4. Durum korkunç! Öyle bir raddeye geldi ki okullar bile tatil edilmek zorunda kaldı...

Durum korkunç! Öyle bir raddeye geldi ki okullar bile tatil edilmek zorunda kaldı...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
22.01.2025 16:41
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Tayland, tehlikeli seviyelere ulaşan hava kirliliği nedeniyle büyük bir krizle karşı karşıya. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği seviyenin 20 kat üzerinde ölçülen hava kirliliği, 103 okulda eğitime ara verilmesine yol açtı. Halka maske takmaları ve açık hava aktivitelerinden kaçınmaları tavsiye edildi.

Durum korkunç! Öyle bir raddeye geldi ki okullar bile tatil edilmek zorunda kaldı...

Tayland’da hava kirliliğinin tehlikeli seviyelere yükselmesi nedeniyle okullarda eğitime ara verildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından tavsiye edilen seviyeden 20 kat daha yüksek ölçüldü.

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TAM 103 OKULDA EĞİTİME ARA

Bangkok Metropolitan İdaresi’ne (BMA) bağlı 103 okulda 1 ve 5 gün arasında değişen sürelerde derslere ara verildi. BMA Valisi Chadchart Sittipunt, okul müdürlerine bölgelerindeki hava kalitesinin öğrenciler için risk oluşturup oluşturmadığına ilişkin karar verme yetkisi tanıdığını belirtti.

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BELLİ YERLERE GİRİLMESİ BİLE YASAKLANACAK

Hava kirliliği nedeniyle halka maske takmaları ve açık hava aktivitelerinden kaçınmaları tavsiye edildi. Çalışanlara ve işletmelere cuma gününe kadar evden çalışma çağrısı yapılırken, kamyonların yarın gece yarısından itibaren başkent Bangkok’un belirli bölgelerine girmesi yasaklanacak.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Tayland Hava Kirliliği okul dünya sağlık örgütü eğitim hava
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