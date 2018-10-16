Dürümcüye uyuşturucu baskını

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da bir dürümcüye yapılan baskında, 4 kilo 500 gram uyuşturucu madde bulunurken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir dürümcüde uyuşturucu satışı yapıldığı yönünde bilgi aldı.
İncelemelerini sürdüren ekipler, 9 Ekim'de söz konusu dükkana baskın düzenledi.
Polis ekipleri dükkanda 4 kilo 500 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli H.V. (30), nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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