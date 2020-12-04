Durumlar bu kez farklı: İşte iPhone 12 ailesinin en çok ilgi gören modeli!

Apple iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'ten oluşan iPhone 12 ailesini 13 Ekim'de tanıttı. Daha sonra ilk olarak iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'nun satışlarına başlandı. İki iPhone modelini ise iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max takip etti. Fakat Flurry Analytics'in hazırladığı bir rapor, iPhone 12 Pro Max'in buna rağmen önemli bir başarı yakaladığını ortaya çıkardı.

İPHONE 12 PRO MAX SON ÜÇ YILIN LİDERİ

iPhone 12 Pro Max, rapora göre ilk hafta satışlarıyla son üç yılda piyasaya sürülen tüm iPhone modellerini geçti. Dolayısıyla serinin en iyi çıkış gerçekleştiren, en çok ilgi gören modeli de iPhone 12 Pro Max oldu. Raporu yayınlayan şirket, bunu yayınladığı bir grafikle de ortaya koydu.

İPHONE 12 MİNİ GERİDE KALDI

iPhone 12 mini ise grafiğin en altında yer alan model oldu. Görünüşe bakılırsa 5,4 inçlik dünyanın en küçük 5G'li iPhone'u ilk hafta sonuçları ile istenen başarıyı yakalayamadı. Raporda ise daha uygun fiyatlı iPhone SE 2020'nin iPhone 12 Mini'ye ilginin düşük olmasının arkasındaki sebep olabileceği belirtiliyor. Fakat beklentiler, tatil sezonu ile birlikte ağırlığın diğer iPhone 12 modellerine kayması yönünde.

