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Dürümlü katliamı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 16:46 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasında 16 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklanan sanık Burhan Taş'ın yargılanmasına devam edildi - Mahkemede, saldırıyla bağlantısı bulunduğuna ilişkin belgede bilgileri yer alan PKK'lı teröristlerin fotoğraf teşhisini yapan mağdur Zeyneddin Yaman, sanık Taş ve "Firaz" kod adlı İzzet Yiğit'in olay günü köyde bir taziye yemeğine katıldığını ileri sürdü - Yaman'ın ifadesinden: - "Olayda yaşamını yitiren 13 kişi kurşunlardan korunmak için kamyonu siper ederken kamyon patlatılmış"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 23 kişinin de yaralandığı terör saldırısına öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında 17 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanık Burhan Taş'ın yargılanmasına devam edildi.

10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Taş katılmazken mağdur Zeyneddin Yaman ve avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütalaasında sanığın suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığı ve kanunda öngörülen ceza miktarı dolayısıyla tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Duruşmada, 21 Ağustos 2016'da Bingöl'de gerçekleştirilen operasyonda bir araçta terörist "Dijvar" kod isimli Mehmet Barkın ile "Firaz" kod isimli İzzet Yiğit'in saldırıyla bağlantısının bulunduğuna ilişkin ele geçirilen örgütsel dokümanın da dosyaya eklendiği hatırlatıldı.

Fotoğraf teşhisi yaptırılan mağdur Zeyneddin Yaman, sanık Taş ve "Firaz" kod adlı İzzet Yiğit'in olay günü köyde bir taziye yemeğine katıldığını iddia etti.

Söz konusu saldırıda kullanılan kamyonda mucur olduğunu ve bu kişilerin kum ocağında çalıştığını düşündüğünü ileri süren Yaman, ifadesinde şunları kaydetti:

"Bu kişiler yas yerinden ayrıldıktan sonra halamın oğlunun evine gitmişler. Orada yaşanan tartışmanın ardından olayda yaşımını yitirenler bu kamyonu takip ediyor. Olayda gazi olan kardeşimin anlattığına göre, bu kişiler kamyondan inip kaçarak uzun namlulu silahla ateş ediyorlar. Olayda yaşamını yitiren 13 kişi kurşunlardan korunmak için kamyonu siper ederken kamyon patlatılmış."

Mahkemede, sanık Taş'ın tutukluluk halinin devamına, söz konusu olayda yaralanan Sedat Yaman'ın gelecek celsede "mağdur" sıfatıyla ifadesinin alınmasına karar verilerek, duruşma ertelendi.

- İstenilen ceza

İddianamede, tutuklu sanık Burhan Taş hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", 16 köylünün öldürülmesine ilişkin "kasten öldürmek" suçlarından 17 kez ağırlaştırılmış müebbet ile "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan ise 8 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

- Dürümlü katliamı

Bingöl'ün Genç ilçesinde gasbettikleri 15 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu 12 Mayıs 2016 gecesi Yenişehir ilçesi Tanışık Mahallesi'ne getiren PKK'lı teröristler ile durumlarından şüphelenen köylüler arasında münakaşa yaşanmıştı. Vatandaşların, köylerine almak istememesi üzerine kamyonla Dürümlü'ye hareket eden ve köylülerce takibe alındıklarını anlayan teröristler, patlayıcı yüklü aracı mezra girişinde infilak ettirmişti. Patlamada, 16 kişi yaşamını yitirmiş, 23 kişi yaralanmıştı.

Patlamanın şiddeti kentin birçok ilçesinde hissedilmiş, olay yerinde 20 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde çukur oluşmuştu. Terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği saldırı 36 çocuğun yetim, 8 kadının dul kalmasına neden olmuştu.

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