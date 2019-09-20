Dürümlü katliamı davası

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 23 kişinin yaralandığı terör saldırısına öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında 17 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanık Burhan Taş'ın yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Taş ile mağdur avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın kuvvetli suç şüphesinin varlığı ve kanunda öngörülen ceza miktarı dolayısıyla tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Üzerine isnat edilen suçlamaları kabul etmeyen sanık Taş, tahliyesini talep etti.

Mahkeme, Taş'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- İstenilen ceza

İddianamede, tutuklu sanık Burhan Taş hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", 16 köylünün öldürülmesine ilişkin "kasten öldürmek" suçlarından 17 kez ağırlaştırılmış müebbet ile "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan ise 8 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası isteniyor.