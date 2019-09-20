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Dürümlü katliamı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 19:18 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasında 16 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklanan sanık Burhan Taş'ın yargılanmasına devam edildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 23 kişinin yaralandığı terör saldırısına öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında 17 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanık Burhan Taş'ın yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Taş ile mağdur avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın kuvvetli suç şüphesinin varlığı ve kanunda öngörülen ceza miktarı dolayısıyla tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Üzerine isnat edilen suçlamaları kabul etmeyen sanık Taş, tahliyesini talep etti.

Mahkeme, Taş'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- İstenilen ceza

İddianamede, tutuklu sanık Burhan Taş hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", 16 köylünün öldürülmesine ilişkin "kasten öldürmek" suçlarından 17 kez ağırlaştırılmış müebbet ile "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan ise 8 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

- Dürümlü katliamı

Bingöl'ün Genç ilçesinde gasbettikleri ve 15 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu 12 Mayıs 2016 gecesi Yenişehir ilçesi Tanışık Mahallesi'ne getiren PKK'lı teröristler ile durumlarından şüphelenen köylüler arasında münakaşa yaşanmıştı. Vatandaşların, köylerine almak istememesi üzerine kamyonla Dürümlü'ye hareket eden ve köylülerce takibe alındıklarını anlayan teröristler, patlayıcı yüklü aracı mezra girişinde infilak ettirmişti. Patlamada, 16 kişi yaşamını yitirmiş, 23 kişi yaralanmıştı.

Patlamanın şiddeti kentin birçok ilçesinde hissedilmiş, olay yerinde 20 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde çukur oluşmuştu. Terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği saldırı 36 çocuğun yetim, 8 kadının dul kalmasına neden olmuştu.

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