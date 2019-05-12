Dürümlü patlamasının üzerinden 3 yıl geçti, acısı geçmedi

“Üzerinden 3 değil, 3 bin yıl da geçse acı aynıdır”

Patlamada 2 kardeşini, amcalarını, kuzenleri ve yeğenlerini kaybeden Hacı Çelebi Yaman, yaşadıklarını İHA’ya anlattı. Olayın üzerinden 3 yıl değil 3 bin yıl da geçse acısının aynı olduğunu belirten Yaman, “Sanki bugün olmuş gibi yaşıyoruz bu acıyı. Allah onların belasını versin. Köyde sessizlik eksilmedi, eksilmez de. Davada değişen bir durum yok, davamızın arkasındayız, devletimizin yanındayız, sırtımızı her zaman devletimize dayamışız. Allah devletimizi zeval vermesin. O günkü olaydan şöyle bahsedeyim, sanki o günü yaşıyorum. Ben orada değildim, beraberdik yasımız vardı, yasımızın son günüydü. Amcam vefat etmişti. Benim bir hastalığım vardı, o gece de migrenim tuttu ve eve gittim. Üstümü çıkardım, bununla birlikte malum olay meydana geldi. Ben dışarı fırladığımda evimin üzerine bir şey fırlattı sandım. Sessizlik vardı. Sonra kardeşimi aradım, rahmetli kardeşimi, onu aradım telefonu kapalıydı, diğerini aradım, onun da kapalıydı, en son amcamı aradım konuşamıyordu, şoktaydı. Ben babamı aradım, babam ’Sen yaşıyor musun’ dedi. Sürekli bunu söyledi. ’Ne oldu?’ dediğimde, ’Kimse kalmadı’ dedi. Sonra ben artık bir şeyler olduğunu anladım ve olay yerine gittim. Yine söylüyorum, bütün Kürt kardeşlerimden şunu istiyorum, artık uyansınlar. Kime hizmet ettiklerini, neye hizmet ettiklerini görsünler. Bugün Kürt’üm, Müslümanım diyen insanın artık uyanması lazım. Nerede saf tutacağını, kimin yanında olmasını bilmeleri gerekiyor” dedi.

