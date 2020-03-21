Durumu kritik olduğu iddia edilen Idris Elba, hakkındaki sahte videoya yanıt verdi

Idris Elba, sağlığının kötüleştiğini öne süren sahte haberin ardından durumunun kritik olduğunu yalanlamak zorunda kaldı. Ünlü oyuncu kısa süre önce koronavirüs testinde pozitif çıktı ve hiçbir belirti göstermese de evde kendini karantinaya aldı.

Bununla birlikte, 47 yaşındaki oyuncu yalan video haberde ciddi şekilde hasta olduğunun iddia edilmesinin ardından son durumunu paylaşmaya mecbur kaldı. Hayranlarından biri, söz konusu videonun ekran görüntülerini paylaşarak Elba'ya, “Birisi Kovid-19 virüsünden dolayı kritik durumda olduğunuzu söyleyen bir YouTube videosu yayımladı" dedi.

Videonun sahte olduğunu söyleyen Idris Elba, "Şimdilik iyiyim. Gösterdiğiniz için teşekkürler" diye cevap verdi.

Elba, "Bazı test sonuçlarını aldım ve pozitif çıktı, berbat bir şey. Hiçbir belirti göstermiyordum. Teste girdim çünkü test sonucu pozitif çıkan kişilerle temas ettiğimi fark ettim. Testlerinin pozitif çıktığını geçen cuma öğrendim. Kendimi karantinaya aldım, hemen test yaptırdım ve sonuçları bugün aldım" diye devam etti.

Bazı ünlüler ve kamuya mal olmuş kişiler, hayranlarını test yaptırmaya ve koronavirüsü yaymaktan kaçınmak üzere kendilerini karantinaya almaya teşvik etmek için pozitif tanılarını paylaştı.



