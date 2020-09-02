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Durumundan şüphelenilen araçlarda uyuşturucu bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 13:32 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde narkotik ve terörle mücadele polisinin durumlarından şüphelendiği 2 ayrı araç içerisinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.Manavgat’ta 30 Ağustos Pazar günü Hüseyin Avni Akın Caddesi üzerinde 16.00-17.00 saatleri arasında yapılan şok uygulamada, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir aracın sol ön kapı cebinde şeffaf poşete sarılı vaziyette 15.75 gram uyuşturucu esrar madde ele geçirildi.

Durumundan şüphelenilen araçlarda uyuşturucu bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde narkotik ve terörle mücadele polisinin durumlarından şüphelendiği 2 ayrı araç içerisinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Manavgat’ta 30 Ağustos Pazar günü Hüseyin Avni Akın Caddesi üzerinde 16.00-17.00 saatleri arasında yapılan şok uygulamada, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir aracın sol ön kapı cebinde şeffaf poşete sarılı vaziyette 15.75 gram uyuşturucu esrar madde ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan O.D. hakkında, ‘uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak’ suçundan adli işlem başlatıldı.
İkinci olay da ise Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri Sorgun Mahallesi’nde devriye görevini sürdürürken boş arazide duran bir araçtan şüphelendi. Araç incelendiğinde sol ön kapı cebince 4 paket halinde uyuşturucu eroin maddesi görüldü. Olay yerine çağrılan narkotik polisinin yaptığı çalışmalar sonucunda şüpheli araçtan toplam ağırlığı 17.7 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Araç içerisinde bulunan F.Ç., M.T. ve E.Ç. isimli şahıslar hakkında “uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak” suçundan adli işlem başlatıldı.

Durumundan şüphelenilen araçlarda uyuşturucu bulundu

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