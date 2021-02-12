HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zanlıları taşıyan cezaevi aracına saldırdılar

Zanlıları taşıyan cezaevi aracına saldırdılar

12.02.2021 15:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Korgan ilçesinde elleri, ayakları ve ağzı bağlanarak öldürülmüş halde bulunan Makbule Sarı’nın öldürülmesine ilişkin şüpheliler hakim karşısına çıktı.

Ordu’nun Korgan ilçesinde elleri, ayakları ve ağzı bağlanarak öldürülmüş halde bulunan Makbule Sarı’nın öldürülmesine ilişkin şüpheliler hakim karşısına çıktı. Mahkeme sonrası zanlılardan mahkemeden ceza evine götürüldüğünde Sarı’nın ailesi ceza evi aracına saldırdı.

Mahkeme ileri tarihe ertelendi
Olay sonrası masaj salonuna gitmek için Ordu’ya geldikleri ortaya çıkan zanlılar, mahkemede birbirlerini suçladı. Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşma 5 Mart 2021 tarihine ertelendi. Sanıkların tutukluğunun devam edilmesi kararı ardından mahkeme çıkışı araçla cezaevine gönderilen cinayet zanlılarına Makbule Sarı’nın ailesi büyük tepki gösterdi. Olay büyümeden emniyet güçleri müdahale ettiler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyorİstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor
Gözyaşları sel oldu! Şehitler son yolculuğuna uğurlandıGözyaşları sel oldu! Şehitler son yolculuğuna uğurlandı
Kalem suresinin meali ve faziletiKalem suresinin meali ve fazileti
1/

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Gözaltı kararı verildi, operasyon başladı

Gözaltı kararı verildi, operasyon başladı

İzmir'de felaketin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

İzmir'de felaketin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

Simpsonlar yine bildi! Bu kehanet de tuttu

Simpsonlar yine bildi! Bu kehanet de tuttu

Aşk pozu! 30 yaş küçük sevgiliyle...

Aşk pozu! 30 yaş küçük sevgiliyle...

Bakan Koca duyurmuştu: Bilim Kurulu üyesi tek tek açıkladı

Bakan Koca duyurmuştu: Bilim Kurulu üyesi tek tek açıkladı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

Diğer Haberler

Arnavutköy POMEM yol tarifi 2021... Arnavutköy POMEM'e nasıl gidilir? Arnavutköy POMEM: metrobüs ve minibüsle yol tarifi!

Arnavutköy POMEM'e nasıl gidilir?

Küçük İkranur'un cansız bedeni bulunmuştu! Dedesi ve amcası dahil 7 kişi gözaltında

Kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunmuştu! Dedesi ve amcası gözaltına alındı

Regaip Kandili tarihi 2021... Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili'nin önemi nedir? 2021 dini günler takvimi!

Regaip Kandili ne zaman?

İstanbul'da yağmur ve kar yağışı sonrası kısıtlama trafiği erken başladı

İstanbullunun trafik çilesi erken başladı

Annesinin ilişkisi olduğu adamı öldürdü: Gelir gelmez kasıklarından vurdum

Annesinin ilişkisi olduğu adamı öldürdü! İfadesi ortaya çıktı

Işık ihlali yapan halk otobüsü iş yerine daldı: 1 ölü, 1 yaralı

Halk otobüsü dehşet saçtı: 1ölü,1 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.