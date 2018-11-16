'Duruşma salonunda kavga çıkabilir' ihbarı, polisi harekete geçirdi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, geçen yıl kaybolan ve 35 gün arandıktan sonra ormanlıkta toprağa yarı gömülü cesedi bulunan Ömer Erkmen (25) cinayetiyle ilgili 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanıkların yakınları arasında kavga çıkabileceği ihbarı üzerine, sivil ve üniformalı polisler ile çevik kuvvet ekipleri, duruşma salonu önünde güvenlik önlemi aldı. Koridoru dolduran sanık yakınları, duruşmaya alınmadı.

Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Arabayatağı Mahallesi'nde yaşayan Emine Erkmen, 2017 yılının Mart ayında, savcılığa başvurarak, uyuşturucu madde kullandığını söylediği oğlu Ömer Erkmen'den 1 aydır haber alamadığını bildirdi. Savcılık talimatıyla jandarma ve polis ekipleri, arama çalışmalarına başladı. Merkez Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi'nde, 9 Nisan'da, tarlasına giden çiftçi, toprağın üzerinde beyaz eşofman parçası görüp, ayağıyla basınca ceset görüp, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine Yıldırım İlçe Jandarma ekipleri ile savcı, olay yerine giderek, inceleme yaptı. Toprağa yarı gömülü ceset, çıkarılarak, Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan otopside, başına tabancayla 2 el ateş edilerek, öldürülen kişinin Ömer Erkmen olduğu belirlendi.

Yıldırım Jandarma Komutanlığı'nca özel ekip kurularak, başlatılan cinayet soruşturması kapsamında Mesut Ahmet Kılıç (28), Selahattin Ekin (35), kardeşi Şahin Ekin (31) ile F.D. (26), E.E. (26) ve A.U. (31) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mesut Ahmet Kılıç, Selahattin Ekin ile Şahin Ekin çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine konuldu. F.D., E.E. ve A.U. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, haklarında 'adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmada öldürülen Ömer Erkmen'in annesi Emine Erkmen ile tutuklu sanık Mesut Ahmet Kılıç ve avukatlar hazır bulundu. Cezaevinde hükümlü bulunan baba Selahattin Erkmen ile tutuklu sanıklar Şahin Ekin ve Selahattin Ekin ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

KAVGA İHBARI ÜZERİNE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Duruşma öncesi güvenlik güçlerine, sanıkların yakınları arasında husumet olduğu ve mahkemede kavga çıkabileceği ihbarı yapıldı. Bunun üzerine adliyede görev yapan polisler ve Cinayet Büro ekipleri duruşma salonunda, çevik kuvvet ekibi de salon girişinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Mahkeme heyeti ise adliye koridorunu dolduran sanık yakınlarının duruşma salonuna girişlerini yasakladı.

CİNAYETİ KABUL ETMEDİLER

Duruşmada söz hakkı verilen sanıklar, cinayet işlemediklerini ileri sürerek, suçsuz olduklarını savundu. Sanıklardan Selahattin ve kardeşi Şahin Ekin, Ömer Erkmen ile aralarında husumet olmadığını, daha önce öldürülen kardeşlerinin katil zanlısının bulunması için Erkmen'in kendilerine yardımcı olduğunu öne sürdü. Sanık Mesut Ahmet Kılıç ise Ömer Erkmen ile kardeş gibi olduğunu ileri sürüp, diğer sanıklar tarafından tehdit edildiği ve cinayetle ilgisi olmadığı iddiasında bulundu.

Mahkeme heyeti, eksik evrakın giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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