Duruşma sonrası Kaftancıoğlu'ndan açıklama

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- SOSYAL medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle mahkemeye çıkan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu duruşma sonrası açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, "Ordunun yoksul bir köyünde yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim. Bana ve beni gibilerine yaşatılan hayattan kurtulmanın tek yolunun okuman ve mücadele etmek olduğu gerçekliğiyle çok erken yaşta yüzleştim. O günlerde kurduğum hayaller beni bugün buraya getirdi. Hayallerimden de düşüncelerimden de asla vazgeçmeyeceğim." dedi. Konuşmanın ardından Kaftancıoğlu partililerle fotoğraf çektirdi.



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