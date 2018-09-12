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Duruşmada 10 gün süre isteyen sanığa, müebbet hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2018 13:02 | Son Güncelleme

ADANA'da birlikte yaşadığı Gamze İlhan'ı (28) öldürdükten sonra kendisine engel olmaya çalışan yeğenini yaralayan Soner Uçku (49), karar duruşmasında cinayetten önce birlikte fotoğraf çektirdiklerini belirtip, mahkemeden fotoğraf için 10 gün süre istedi.

Duruşmada 10 gün süre isteyen sanığa, müebbet hapis cezası

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da birlikte yaşadığı Gamze İlhan'ı (28) öldürdükten sonra kendisine engel olmaya çalışan yeğenini yaralayan Soner Uçku (49), karar duruşmasında cinayetten önce birlikte fotoğraf çektirdiklerini belirtip, mahkemeden fotoğraf için 10 gün süre istedi. Mahkeme heyeti Uçku'nun talebini reddedip, müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde 23 Aralık 2017'de anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi Gamze İlhan ile tartıştıktan sonra 18 yerinden bıçaklayarak öldürüp kaçan Soner Uçku, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakalanıp tutuklandı. Uçku hakkında Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'cinayet' suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşmasına sanık Soner Uçku, tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Öldürülen Gamze İlhan'ının babası Tevfik İlhan ve sanığın avukatının da katıldığı duruşmada mahkeme başkanı duruşmayı karara bağlayacağını belirtip, sanık Uçku’ya son savunmasını sordu.
KISKANÇLIK SAVUNMASI
Gamze İlhan'ın arkadaşı G.G. adlı kadın tarafından kendisine tespih hediye edildiğini anlatan Uçku, olay gecesi İlhan'ın kendisini kıskandığını belirterek, "Yatmak için odamıza geçtiğimizde Gamze, tespihi neden aldığımı sordu. Hediye edildiğini söyleyince, Gamze'nin G.G.’yi kıskandığını anladım. Telefonumu alıp duvara fırlattı. Tartışırken mutfağa gidip bıçak aldı. Elindeki bıçağı aldım. Çok sarhoştuk. Sonrasını hatırlamıyorum. Kaç bıçak darbesi vurdum bilmiyorum" diye savunma yaptı.
MAHKEMEYİ UZATMAK İSTEDİ
Cinayetten yaklaşık 15-20 dakika önce Gamze İlhan ile birlikte fotoğraf çektirdiklerini belirten Uçku, fotoğrafta İlhan’ın çok mutlu göründüğünü söyledi. Uçku, "Bana 10 gün süre verirseniz fotoğrafı size vermek istiyorum. Olay benden kaynaklı değil. Halen vicdan azabı çekiyorum. Çok pişmanım" diyerek mahkemeden zaman istedi. Öldürülen kadının babası Tevfik İlhan ise sanıktan şikayetçi olduğunu ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, Uçku’nun süre istemesinin duruşmayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek, talebini reddetti. Soner Uçku, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kararda haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmadı. Sanığa ayrıca, olay sırasında kendisini engellemeye çalışan yeğeni E.U.’yu yaralamaktan da 9 ay hapis cezası verildi.

FOTOĞRAFLI

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