Duruşmada annelerini öldüren babalarına tepki gösterdiler

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de eski eşi Ümmü İpek'i (48) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Ziya Yıldırım'ın (56), yargılandığı duruşmaya katılan kızları, babalarına, "Seninle öbür dünyada görüşeceğiz" diye tepki gösterdi.

Olay, geçen yıl 13 Eylül Çarşamba günü, merkez Toroslar ilçesi Kuvayı Milliye Caddesi'ndeki Deli Mahmut Durağı'nda meydana geldi. İnşaatçı Ziya Yıldırım, 10 Temmuz 2017'de boşandığı konfeksiyon işçisi Ümmü İpek'i durakta beklerken bıçaklayıp kaçtı. Yıldırım, olaydan sonra kaçtığı yayla evinde tarım ilacı içerek intihar etmeye çalışırken yakalanıp tutuklandı. 3 çocuk annesi İpek ise 43 gün yoğun bakımda kaldığı Mersin Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Sanık Ziya Yıldırım hakkında Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık, çocukları ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada savunması alınan katil zanlısı Yıldırım, eski eşinin kendini aldattığını ancak buna rağmen sevdiğini ileri sürdü. Yıldırım, "Sürekli barışmak istediğimi söylememe rağmen benden ayrılmak istiyordu. Olaydan bir gün önce beni aradı ve yanına çağırdı. Yanına gittiğimde işe gittiği dolmuş durağında bir erkek ve kadın arkadaşı vardı. Gülerek, kahkaha atıyordu. Beni görmezden geldi. Yanımda bıçak vardı. Saldırdım" dedi.

BABAYA TEPKİ

Duruşmada söz alan çiftin kızları M.M. de babasına "Sen sadece annemi değil, hepimizi birden öldürdün. Seninle öbür dünyada görüşeceğiz" diye tepki gösterdi. Diğer kızı H.M., annelerini babalarından korumak için sürekli sakladıklarını belirterek, "Senin gibi baba olmaz olsun" diyerek salonunu terk etti.

Duruşma karar için ertelendi.

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