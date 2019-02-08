HABER

Duruşmada avukatlar ile hakim tartıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 11:57 | Son Güncelleme

İstanbul Adliyesi’nde görülen bir davada taraf avukatları ile hakim arasında "usul" tartışması yaşandı.

İstanbul Adliyesi’nde görülen bir davada taraf avukatları ile hakim arasında "usul" tartışması yaşandı. Hakim oturarak konuşan avukatların ağaya kalması yönünde uyardı. Yaşanan tartışmada hakim, avukatları dışarı çıkarttı.
İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmaya ilişkin bir duruşmada mahkeme başkanıyla taraf avukatları arasında gerginlik yaşandı. Duruşmada olaya ilişkin şahidin beyanı esnasında sanık avukatı Rumeysa Kılıç’ın itirazı üzerine başlayan tartışmada mahkeme başkanı, avukatın ayağa kalkarak konuşmasını istedi. Avukat Rumeysa Kılıç ise ‘usulde böyle bir şey yok’ dedi. Bu sırada diğer sanık avukatı Ali Rıza Dizdar da avukat meslektaşına destek verdi. Avukatlar “Sadece hüküm ayakta dinlenir. Ceza muhakemesinde usul budur” ifadelerini kullandı.
Mahkeme başkanınca avukatlara bir duruşma disiplini olduğu, duruşma disiplinine uyulmaması halinde salondan çıkarılacakları hatırlatıldı. Sanık avukatı Ali Rıza Dizdar’ın oturarak konuşmasına devam ederek, "Ben ayağa kalkmadan konuşacağım. Savunma hakkımız zedelenmektedir. Ben ayağa kalkmadan konuşmaya ve soru sormaya yetkiliyim” dedi.
Müşteki ve sanık avukatlarının ayağa kalkmadan beyanlarda bulunmak istemesi üzerine mahkeme başkanınca avukatların duruşma salonundan çıkarılmasına karar verildi.
Duruşma salonu önünde konuşan avukat Ali Rıza Dizdar, bu durumun avukat haklarına karşı bir girişim olduğunu söyledi. Ali Rıza Dizdar ayrıca avukatların nihai karar esnasında hükmün ayakta dinleneceğini ifade etti. Avukatların sürekli ayakta durması gibi bir zorunluluğun olmadığını da söyledi. Avukat Dizdar ayrıca duruşmadan kendilerinin çıkarıldığını ve içeride avukatlar olmadan şahit dinlendiğini ifade etti. Dizdar, savunma hakkının kısıtlandığını da sözlerine ekledi.

Duyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymişDuyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymiş
Arkeolojik sit alanına taş ocağına 'ÇED gerekli değildir' kararı iptalArkeolojik sit alanına taş ocağına 'ÇED gerekli değildir' kararı iptal
Akraba ziyareti dönüşü motosiklet kazası; sürücü yaralandı, eşi öldüAkraba ziyareti dönüşü motosiklet kazası; sürücü yaralandı, eşi öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

AK Partili isim adaylıktan çekildi!

AK Partili isim adaylıktan çekildi!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vücudunun üst tarafı olmayan bir ceset kıyıya vurdu

Antalya'da korkunç olay! Vücudunun üst tarafı yok...

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş

Temizlik işçisi çöp kamyonetinin altında kaldı

Temizlik işçisi çöp kamyonetinin altında kaldı

Korkunç detaylar raporda ortaya çıktı: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.