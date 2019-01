Duruşmada cinayet anını anlattılar

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, boşanma davası açan eşi Elif Kaya Y.'yi tabancasıyla ateş ederek öldüren polis memuru İbrahim Y.'nin (45) ömür boyu hapis cezası ile yargılanmasına başlandı. Çiftin çocukları B.Y. ve B.B.Y. mahkemede cinayet anını anlattı.

Körfez'in Güney Mahallesi'ndeki Bodur Sokak'ta 25 Haziran 2018'de meydana gelen olayda, polis memuru İbrahim Y., boşanma davası açan eşi, 3 çocuk annesi Elif Kaya Y.'yi evde tabanca ile iki el ateş ederek vurdu. İbrahim Y. olayın ardından evinin yakınında bulunan polis merkezine giderek, eşini vurduğunu söyledi. Ağır yaralanan Elif Kaya Y., kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan İbrahim Y., mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet Savcılığınca İbrahim Y. hakkında 'eşini kasten adam öldürmek' suçlaması ile hazırlanan iddianame, Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Davanın bugün görülen ilk duruşmasına tutuklu sanık İbrahim Y., avukatı ve çocukları B.Y. ile B.B.Y. katıldı. İbrahim Y. savunmasında Elif Kaya ile 2000 yılında evlendiklerini ve 3 çocukları olduğunu söyleyerek, "2016 yılında eşim benim bir bayan arkadaş ile mesajlaştığımı görünce boşanma davası açtı. Daha sonra barıştık ve davasını geri çekti. Bir süre sora eşim tekrar huzursuzluk çıkartmaya, çocuklarımın önünde beni küçük düşürmeye başladı. Babalık yapmadığımı söylüyordu. Son aylarda eve değişik saatlerde gidip gelmeye başladı. Sorduğumda bana 'Sen kimsin, kocalık, babalık yaptığın mı var' gibi sözler söylüyordu. Tartıştığımız bir gün 'Kahrolacaksın' gibi sözler söyledi. Olaydan 20 gün önce boşanma davası açtığını bildirdi. E-devletten baktığımda doğru olduğunu anladım. 'Tek celsede boşanalım' diyordu. Ben boşanabileceğimizi söylediğimde, 300 günlük süre içerisinde birisi çıkarsa yeniden evlenebileceğini söyledi. Ben sıkıntı olmadığını, önemli olan çocukların mağdur olmaması gerektiğini söyledim" dedi.

'BAŞKASIYLA YAZIŞIP GÖRÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ'

Sanık İbrahim Y., eşinin başkasıyla ilişkisi olduğunu iddia ederek, "Yıllık izin aldım, memlekete gidecektim. Elif telefonda bir şey konuşacağını söyledi. Evin önüne geldi. 'Memlekette akrabalarıma başka konuları anlatma, benden duy, Gaziantep'te asker olan bir şahısla yazışıyorum, görüşüyorum' şeklinde konuştu. Ben de boşanmadan niçin böyle davrandığını, çocukların etkileneceğini söyleyince, kesin kararlı olduğunu söyledi. Evin dışarısında 'Çevreye rezil olduk, eve çıkalım' dedim. Evde kendisine ev kiralayacağını söyleyerek ayrıldı. Ben çocuklara durumu anlattım, çocuklarım 'Annemizin yanında olacağız' şeklinde cevap verdiler. Bir süre sonra eve geldi. Ben 'Yanlışlarından dön, yuvamızı kurtarabiliriz' dedim. Ancak 'Dava açtım, ölsem de dönmem; yalvarma, onurlu ol' şeklinde konuşunca üzerimde bulunan tabanca ile bir el ateş ettim. Çok sinirlendiğim için neresine ateş ettiğimi net hatırlamıyorum. Ancak belirli bir bölgeyi hedef almadım, aslında öldürmek de istemedim. Bu sırada oğlum üzerime atlayarak bana vurmaya başladı. Boğuşma sırasında silah bir el daha ateş aldı, eşime isabet edip etmediğini bilmiyorum. Ben diğer tabancamı da alıp polis merkezine giderek teslim oldum. Ben maktule kesinlikle sırtından ateş etmiş değilim" diye konuştu.

'ANNEME ATEŞ EDEN BABAMIN BOĞAZINI SIKTIM'

Duruşmada tanık olarak dinlenen B.Y. ise babasına engel olmaya çalıştığını ifade ederek, "Babam yıllık izne ayrıldığını söyledi, küçük kardeşimi de alarak memlekete gideceğini söylediğinde kabul etmedik. Çünkü annem ile boşanma davası açılmıştı, bizi yanına çekmeye çalışıyordu. Annem daha evvel boşanma davası açmış, ancak geri çekmişti. Tekrar boşanma davası açtı. Babamın kendisini başka bir kadın ile aldattığını söylüyordu. Annem, Gaziantep'te uzman çavuş olan birisiyle telefonda konuşuyordu. Ancak hiç yüz yüze gelmedi. Babam önceki gece annemin telefonunu karıştırıp durumu fark etti ve beline silah takıp beklemeye başladı. Annem geldiğinde kız kardeşim kendisini uyardı 'Babamın belinde silah var' dedi. Annem, 'Sizi korkutmaya çalışıyor hiçbir şey olmaz' dedi. Bu sırada babam geldi ve annemin sırtına bir el ateş etti. Ben koşarak babamın kafasına yumrukla vurmaya başladım. Annem yüzüstü yere düştü. Bu sırada babam annemi çevirdi, sırtüstü yatmasını sağladıktan sonra bir el annemin göğsüne ateş etti. Bu sırada ben babamın boğazını sıkıyordum. Babam annemin yere düşen telefonunu alıp evden çıktı. Anneme tampon yapmak istedim, 112 Acil'i arayarak yardım çağırdım. İlk atışta mesafe 1 metre civarındaydı, mermi annemin sol kolunu sıyırdı. İkinci atışta 10-15 santimetre civarındaydı" dedi.

'ANNEMİ UYARDIM, BELİNDE SİLAH VAR, DEDİM'

Tanık olarak dinlenen çiftin diğer çocukları B.B.Y. ise "Olay günü babam olan sanık, iki kardeşim ile bana 'Annenizin bir başkası ile birlikte olmasını ister misiniz? dedi. Küçük kardeşim ve beni memlekete götürmek istedi. Boşanma aşamasında olduklarından sürekli kavga yapıyorlardı. Annem babamın kendisini başka bir kadınla aldattığını söylüyordu. Annem de bildiğim kadarıyla Gaziantep'te görev yapan bir uzman çavuş ile telefonda görüşüyordu. Babamın konuşmasından bu durumu fark ettiğini anladım. Annem eve geldiğinde kapıyı ben açtım. Daha evvel babamın beline silah koyduğunu fark etmiştim, hatta babama silahı yerine koy demiştim. Annemi uyardım, 'Silahı beline koydu, içeri gelme' dedim. Annem 'Sizi korkutmaya çalışıyor, bir şey yapamaz' dedi. Babam annemin sırtından 1 metre mesafeden bir el ateş etti. Ben balkonda ağlayan küçük kardeşimi sakinleştirmek için yanına gittim. Ağabeyim babamı engellemeye çalışıyordu. Ancak yerde yatan annemin göğsüne doğru bir el daha ateş etti. Babam daha evvel birkaç kez anneme şiddet uygulamış. Boğazını sıkmış. Babam daha önce başka bir kadınla buluşmaya gitmiş, annem bunları söyledi. Ancak annemin başka bir erkek ile telefon dışında yüz yüze görüşmesi olmadı" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, Elif Kaya Y.'nin görüştüğü iddia edilen 'Mustafa' isimli kişi ile olan yazışmaların istenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 26 Mart'a erteledi.

