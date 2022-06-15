HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Duruşmadan dönen genç avukat kaza yapmıştı! Kahreden haber geldi

Duruşmadan dönen genç avukat kaza yapmıştı! Kahreden haber geldi

15.06.2022 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde katıldığı davadan Kelkit ilçesine dönerken Kılıçtaşı köyü yakınlarında otomobiliyle trafik kazası yapan 28 yaşındaki genç Avukat Hüsna Turhan, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Turhan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Duruşmadan dönen genç avukat kaza yapmıştı! Kahreden haber geldi

Gün içerisinde Şiran ilçesindeki duruşmaya katıldıktan sonra memleketi Kelkit ilçesinde dönmek için 29 AAJ 026 plakalı otomobiliyle yola çıkan Turhan, Kelkit-Şiran arasındaki Çilhoroz dağının eteğinde bulunan Kılıçtaşı köyü yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapmıştı.

SAVRULUP TAKLALAR ATTI

Savrulup taklalar atarak yol kenarında bulunan ağaçlık alana düşen araç içerisinde sıkışan ve ağır yaralı olarak aracından çıkarılan Turhan, önce Kelkit Devlet Hastanesine oradan da ileri tetkik ve tedavi için sevk edildiği Trabzon Kaşüstü Eğitim ve Araştırma hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

MESLEĞE 4 YIL ÖNCE BAŞLAMIŞTI

Mesleğe 4 yıl önce başladığı ve Kelkit eşrafından olduğu öğrenilen 28 yaşındaki genç avukat Hüsna Turhan’ın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından Kelkit ilçesinde merkezinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Genç avukatın vefatının ardından kurumun sosyal medya hesaplarından acı haberi paylaşan Gümüşhane Barosu Başkanı Av. Metin Aslan, “Baromuzun genç avukatlarından Hüsna Turhan'ı Şiran'daki dava dönüşünde Kılıçtaşı köyü yakınlarında geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak genç yaşta kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Acımız büyük. Ailesinin ve camiamızın başı sağolsun” ifadelerini kullandı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastane otoparkında korkunç olay! Cesedi bir hafta sonra bulunduHastane otoparkında korkunç olay! Cesedi bir hafta sonra bulundu
Başkent yine göle döndü! Büyükelçilik isyan etti: "Hiç bitmeyecek mi?"Başkent yine göle döndü! Büyükelçilik isyan etti: "Hiç bitmeyecek mi?"
Erdoğan'a tebrik, Yunanistan'a sert çıkış! "Bizim için çocuk oyuncağı"Erdoğan'a tebrik, Yunanistan'a sert çıkış! "Bizim için çocuk oyuncağı"
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hacettepeli üniversite öğrencisinin paylaşımı olay oldu!

Hacettepeli üniversite öğrencisinin paylaşımı olay oldu!

Sokakta ilişkiye girmişlerdi! Cezası...

Sokakta ilişkiye girmişlerdi! Cezası...

SON DAKİKA: Benzine indirim mi geliyor? Akaryakıt fiyatları bu gece yarısı...

SON DAKİKA: Benzine indirim mi geliyor? Akaryakıt fiyatları bu gece yarısı...

Türk televizyonlarında bu da yaşandı! Canlı yayında tuvaletini yapışını anbean canlandırdı

Türk televizyonlarında bu da yaşandı! Canlı yayında tuvaletini yapışını anbean canlandırdı

Öldürülen ev sahibinin oğlu konuştu! Dehşete düşüren iddialar

Öldürülen ev sahibinin oğlu konuştu! Dehşete düşüren iddialar

Polis, cinnet getirip önce eşini ve çocuğunu öldürdü! Ardından...

Polis, cinnet getirip önce eşini ve çocuğunu öldürdü! Ardından...

İlginizi Çekebilir

Görünmez tehlike ölüm saçıyor! Verdiği zarar inanılmaz

Görünmez tehlike ölüm saçıyor! Verdiği zarar inanılmaz

Sapıklığın böylesi! Pes dedirten adam genç rolü yaparak...

Sapıklığın böylesi! Pes dedirten adam genç rolü yaparak...

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Dev balığın midesinden çıkarıldı! Görenler dehşete düştü

Dev balığın midesinden çıkarıldı! Görenler dehşete düştü

Seyir halindeki araca çıktı! Üzeri tamamen çıplak...

Seyir halindeki araca çıktı! Üzeri tamamen çıplak...

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.