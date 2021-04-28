Duruşmalar ertelendi mi? Adliyeler kapandı mı? Tam kapanma sürecinde mahkemeler devam ediyor mu?

29 Nisan tarihi akşam saat 19:00’da başlayacak olan tam kapanma, 17 Mayıs sabah 05:00’de son buluyor. Bu tam kapanma sürecinde ise Adliyeler ve duruşmalar ilgili alınan son karar merak ediliyor. HSK Genel Kurulu’nda, önemli ve acil olmayan duruşmalar dışındaki durumların ertelenmesi talebi paylaşıldı. Peki, Adliyeler tam kapanmada kapalı mı olacak? Duruşmalar ertelendi mi?

DURUŞMALAR ERTELENDİ Mİ?

HSK Genel Kurulu, 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma döneminde acil işler dışındaki duruşmaların ertelenmesi tavsiyesinde bulundu.

HSK Genel Kurulu kararıyla Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki tam kapanma sürecinde acil işler dışındaki keşif ve müzakereler ertelenecek.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 İl Valiliğine gönderdiği Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi'nde Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde şu kişiler yer aldı;