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Duruşmalar ertelendi mi? Adliyeler kapandı mı? Tam kapanma sürecinde mahkemeler devam ediyor mu?

28.04.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Nisan Pazartesi günü açıklanan karara göre, 29 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanıyor. Adliyelerin ise bu tam kapanma sürecinden etkilenip etkilenmediği merak ediliyor. Adliyeler ve duruşmalar ile ilgili açıklama yapan HSK Genel Kurulu, acil olan durumlar haricindeki duruşmaların ertelenmesi talebinde bulundu. Peki, İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgede yer alan “kısıtlamadan muaf yerler” listesinde, Adliyeler yer alıyor mu?

Duruşmalar ertelendi mi? Adliyeler kapandı mı? Tam kapanma sürecinde mahkemeler devam ediyor mu?

29 Nisan tarihi akşam saat 19:00’da başlayacak olan tam kapanma, 17 Mayıs sabah 05:00’de son buluyor. Bu tam kapanma sürecinde ise Adliyeler ve duruşmalar ilgili alınan son karar merak ediliyor. HSK Genel Kurulu’nda, önemli ve acil olmayan duruşmalar dışındaki durumların ertelenmesi talebi paylaşıldı. Peki, Adliyeler tam kapanmada kapalı mı olacak? Duruşmalar ertelendi mi?

DURUŞMALAR ERTELENDİ Mİ?

HSK Genel Kurulu, 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma döneminde acil işler dışındaki duruşmaların ertelenmesi tavsiyesinde bulundu.

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HSK Genel Kurulu kararıyla Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki tam kapanma sürecinde acil işler dışındaki keşif ve müzakereler ertelenecek.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 İl Valiliğine gönderdiği Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi'nde Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde şu kişiler yer aldı;

duruşma1

  • Zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar,
  • Dava ve icra takiplerine ilişkin yapılacak zorunlu iş ve işlemler için adliyelere gitmesi gereken taraf veya vekilleri (avukat) ile mezat salonlarına gidecek ilgililer,
  • İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilen, şehirlerarası karayolları kenarında bulunan dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar, zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar, dava ve icra takiplerine ilişkin yapılacak zorunlu iş ve işlemler için adliyelere gitmesi gereken taraf veya vekilleri ile mezat salonlarına gidecek ilgililer yasaktan muaf olacak.

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