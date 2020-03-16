HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Duruşmalara 'koronavirüs' tedbiri

Duruşmalara 'koronavirüs' tedbiri

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2020 09:53 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Mersin ve Erdemli adliyelerinde tutuklu ve ivedi işler hariç olmak üzere 31 Mart 2020 tarihine kadar yapılacak olan bütün duruşmalar ertelendi.

Duruşmalara 'koronavirüs' tedbiri

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğinin 'koronavirüs
hakkında alınacak tedbirler' konulu yazısı ile Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri kapsamında, yargılama faaliyetlerinin herhangi bir soruna sebebiyet vermeksizin tutuklu işlere yönelik yapılacak soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesi ve gerekli durumlarda SEGBİS
uygulaması hususunun değerlendirilmesi istendi.

Bu kapsamda Mersin ve Erdemli adliyelerinde tutuklu ve ivedi işler hariç olmak üzere 31 Mart 2020 tarihine kadar yapılacak olan duruşmalar ertelendi. Belirlenecek yeni duruşma tarihleri dosyanın taraflarına ayrıca bildirilecek.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDünyada koronavirüs sonrası çılgın akım!Dünyada koronavirüs sonrası çılgın akım!
İstanbul'da türkü evine silahlı saldırı! 6 kişi yaralandıİstanbul'da türkü evine silahlı saldırı! 6 kişi yaralandı
Dikkat! Saat 5 ile 10 arasında dışarıda duruyorsanız...Dikkat! Saat 5 ile 10 arasında dışarıda duruyorsanız...
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs duruşma

En Çok Okunan Haberler

Yaşlı çiftte koronavirüs şüphesi! Karantinaya alındılar

Yaşlı çiftte koronavirüs şüphesi! Karantinaya alındılar

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması! Vaka sayısı arttı

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması! Vaka sayısı arttı

Umre'den dönen vatandaşlar hakkında flaş açıklama

Umre'den dönen vatandaşlar hakkında flaş açıklama

Faiz oranını sıfıra indirdi! Tarihi hamle sonrası Fed Başkanı Powell'dan açıklama

Faiz oranını sıfıra indirdi! Tarihi hamle sonrası Fed Başkanı Powell'dan açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş faiz hamlesi!

Merkez Bankası'ndan flaş faiz hamlesi!

Cumhurbaşkanlığı duyurdu! İşte Erdoğan'ın talimatıyla alınan kararlar

Cumhurbaşkanlığı duyurdu! İşte Erdoğan'ın talimatıyla alınan kararlar

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

AVM'lerde koronavirüs tedbiri! Saatler değişti

AVM'lerde koronavirüs tedbiri! Saatler değişti

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Yer: İstanbul! 11 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Yer: İstanbul! 11 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Üniversiteye giriş sınav tarihi değişecek mi? Bakan açıkladı

Üniversiteye giriş sınav tarihi değişecek mi? Bakan açıkladı

Diğer Haberler
İstanbul'da şoke eden görüntüler! Polis peşlerine düştü

İstanbul'da şoke eden görüntüler! Polis peşlerine düştü

Koronavirüs şüphesi taşıyan kızını hastaneden kaçırmaya çalışmıştı! Valilik'ten açıklama

Düzce Valiliği'nden koronavirüs açıklaması

Taksim Meydanı'nda koronavirüse karşı vatandaşlardan maskeli ve eldivenli önlem

Meydanlar boşaldı... Maskeli ve eldivenli önlem

İstanbul'da türkü evine silahlı saldırı! 6 kişi yaralandı

İstanbul'da türkü evine silahlı saldırı! 6 kişi yaralandı

Yeni evlenen çiftler koronavirüs nedeniyle nikah memuru ile tokalaşmadı

Koronavirüs nedeniyle nikah memuru ile tokalaşmadılar

İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu

İstanbul’da şafak vakti operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.