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Duruşmaya avukatlarıyla katıldı: Gazeteci İsmail Saymaz hakkında hapis cezası istemi

05.12.2023 11:37 | Son Güncelleme:
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Gazeteci İsmail Saymaz'ın geçen yılki bir yazısından dolayı yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı, Saymaz'ın "Terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef göstermek" suçundan 3 yıla kadar hapsini, Kamu görevlisine hakaret" suçundan ise beraatini istedi.

Duruşmaya avukatlarıyla katıldı: Gazeteci İsmail Saymaz hakkında hapis cezası istemi

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, "Gezi Davası'ndaki AKP'li hakimin eşi FETÖ itirafçısıymış" başlıklı yazısı dolayısıyla yargılanıyor. Son duruşma İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

2 SUÇTAN YARGILANIYORDU

Saymaz'ın 26 Nisan 2022'de "Gezi Davası'ndaki AKP'li hakimin eşi FETÖ itirafçısıymış" yazısına ilişkin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin üye hakimi Murat Bircan'a ait fotoğrafların bulunduğu yazısı nedeniyle "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "Terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef göstermek" suçlarından yargılanmasına devam edildi. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, İsmail Saymaz ve avukatları katıldı.

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Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, İsmail Saymaz tarafından şikayetçi hakim Murat Bircan’a yönelik olarak kullanılan ifadelerin hakaret unsurlarını oluşturmadığı, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kanaatiyle "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan beraatını talep etti.

3 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Savcı, Saymaz'ın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ve itibar edilmemesi gerektiğini, haber içeriğinde hakimin adı ve fotoğrafının, ailevi bilgilerin yer aldığı, hakimin Gezi Parkı'na ilişkin yargılamadaki görevinden ve yargılama faaliyetlerinden dolayı hedef gösterildiğini belirtti. Savcı, Saymaz'ın "Terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef göstermek" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için süre vererek duruşmayı erteledi.

(DHA)

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