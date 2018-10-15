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Duruşmaya gidemeyen kadının ifadesi evinde alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 12:50 | Son Güncelleme

 KASTAMONU’da yaklaşık 1,5 yıl önce çıkan silahlı kavgada oğlu öldürülen 79 yaşındaki Elif Sağır; cinayet davasının mağduru olarak mahkemeye gidemeyince Ağır Ceza Hakimi tarafından ifadesi evinde hasta yatağında alındı.

Duruşmaya gidemeyen kadının ifadesi evinde alındı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU’da yaklaşık 1,5 yıl önce çıkan silahlı kavgada oğlu öldürülen 79 yaşındaki Elif Sağır; cinayet davasının mağduru olarak mahkemeye gidemeyince Ağır Ceza Hakimi tarafından ifadesi evinde hasta yatağında alındı.
Kastamonu’nun Küre ilçesinde 21 Mayıs 2017 tarihinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgada oğlu Hayati Sağır’ı kaybeden Elife Sağır’ı mağdur olarak dinlemek isteyen davanın görüldüğü İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi, mahkemeye çağırdı. Sağlık sorunları nedeniyle Elife Sağır’ın evinden çıkamaması üzerine İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı göndererek mağdurun ifadesinin alınmasını talep etti. Talebi yerinde bulan Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim, mağdur Elife Sağır’ın evine giderek ifadesini aldı.
Elife Sağır, ifadesinde karşı taraftan şikayetçi olduğunu ve davaya katılmak istediğini söyledi. Yaşlı kadının ifadesini alan hakim işlemlerin ardından evden ayrıldı.

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Duruşmaya gidemeyen kadının ifadesi evinde alındı

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