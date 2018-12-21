HABER

"Duruşmayı uzatma" taktiği tutmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 15:24 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu "Çatı" davasında, sanık eski kurmay yarbay Halit Kazancı'nın reddi hakim talebi, "duruşmayı uzatma"ya yönelik olduğu gerekçesiyle kabul edilmedi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı "Çatı" davasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, savunma yapması beklenen sanık eski binbaşı Adnan Arıkan'ın beyanı, avukatı hazır olmadığı için alınamadı.

Ardından 33 kişilik Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) personeliyle dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Salih Zeki Çolak ve yanındakileri derdest eden grupta yer alan sanık eski kurmay yarbay Halit Kazancı söz aldı.

Mahkeme heyetinin yakın bir zaman önce Polis Akademisinde FETÖ'ye ilişkin düzenlenen seminere katıldığını belirten Kazancı, bu nedenle heyetin bağımsızlığını yitirdiği iddiasıyla reddi hakim talebinde bulundu.

Sanığın talebine ilişkin değerlendirmesi sorulan savcı, duruşmayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle talebin kabul edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Ardından kararı açıklayan Mahkeme Başkan Oğuz Dik, "duruşmayı uzatmaya yönelik olduğu" gerekçesiyle reddi hakim talebinin kabul edilmediğini söyledi.

Başkan Dik, sanığın karara yönelik itirazı 7 gün içinde 18. Ağır Ceza Mahkemesine yapabileceğini de bildirdi.

Duruşmaya devam ediliyor.

PARTNERBekaretini Seks Adası'nda kaybeden gencin isteğine bakın!Bekaretini Seks Adası'nda kaybeden gencin isteğine bakın!
Filistin'in İstanbul başkonsolosu, İstanbul'da toprağa verildiFilistin'in İstanbul başkonsolosu, İstanbul'da toprağa verildi
Eski Bakan bıçaklanarak öldürülmüştü! Flaş gelişmeEski Bakan bıçaklanarak öldürülmüştü! Flaş gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz darbe girişimi FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü Genelkurmay Başkanlığı yurtta sulh konseyi

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'yı övdü! Olay oldu

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'yı övdü! Olay oldu

Denklem değişiyor! Türkiye de Suriye'den çıkacak mı?

Denklem değişiyor! Türkiye de Suriye'den çıkacak mı?

TRT ekibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde alıkonuldu!

TRT ekibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde alıkonuldu!

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Kırklareli Valiliği açıkladı: Okullar tatil edildi

Kırklareli Valiliği açıkladı: Okullar tatil edildi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'la görüşmesine ilişkin açıklama: Çekilmeye başladılar

Erdoğan'dan Trump'la görüşmesine ilişkin açıklama

Kocası terk etti diye çocuklarına yaptıkları kan dondurdu! Kayda alıp gönderdi

Kocası terk etti diye çocuklarına yaptıkları kan dondurdu!

Eski bakan Ercan Vuralhan'ın öldürülmesi davasında karar

Eski Bakan bıçaklanarak öldürülmüştü! Flaş gelişme

Anestezi uygulanan sokak köpekleri ormana atıldı

11 sokak köpeği ormanlık alanda böyle bulundu!

Abdullah Gül'ün eski başdanışmanı Ahmet Sever için terör soruşturması

Gül'ün eski başdanışmanına terör soruşturması!

Zonguldak İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

Zonguldak İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.