Duş alırken bir anda kör kalabilirsiniz

Kontakt lens kullanıyorsanız acanthamoeba keratitis isimli ölümcül enfeksiyona karşı hazırlıklı olmalısınız. Bu enfeksiyon kalıcı görme kaybına veya körlüğe neden olabilir. Nadir görülen bir enfeksiyon olsa da yıkıcı etkilerini göz önünde bulundurarak hazırlıklı olunmalıdır. Uzmanlar özellikle duşa girerken kontakt lensini çıkarmayanlara önemli uyarılarda bulundu.

KİRLİ SU TEMASINA DİKKAT

Duşta kontakt lens takıldığında Acanthamoeba keratite yakalanma riskinin arttığını belirten uzmanlar, bu yüzden lens gösterirken takmayın uyarısında bulundu. Acanthamoeba ile karşılaştığımızda genel olarak herhangi bir zarar vermiyor. Ancak amip korneayı enfekte ettiğinde bu Acanthamoeba Keratitis ile sonuçlanıyor.

KONTAKT LENS KULLANICILARI BÜYÜK RİSK ALTINDA

Nadir bir enfeksiyon olmasına rağmen, kontakt lens kullanıcıları arasında daha yaygın. Hastalar için ciddi komplikasyonlara neden olabilir, bu da görme bozukluklarına veya kalıcı görme kaybına neden olabilir. Ağır vakalarda kornea nakli gerekli olabilir.

ACANTHAMOEBA KERATİT NEDİR?

Acanthamoeba keratitis, korneayı etkileyen çok ağrılı ve ciddi bir göz rahatsızlığıdır. Acanthamoeba, doğal olarak oluşan, serbest yaşayan bir amiptir (tek hücreli organizmalar).

Acanthamoeba, musluk suyu, kanalizasyon sistemleri, toprak, yüzme havuzları, jakuziler ve saunalar gibi kaynaklarda yaşar.



