HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Duş alırken fenalaşan şahıs hayatını kaybetti

Duş alırken fenalaşan şahıs hayatını kaybetti

31.03.2021 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da evindeki banyoda duş alırken fenalaşan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, Samsun’un 19 Mayıs ilçesinin Esenler Mahallesi’nde meydana geldi.

Duş alırken fenalaşan şahıs hayatını kaybetti

Samsun’da evindeki banyoda duş alırken fenalaşan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un 19 Mayıs ilçesinin Esenler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Bülbül (58) evindeki banyoda duş alırken ailesi tarafından yerde baygın halde bulundu. 19 Mayıs Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bülbül, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Adem Bülbül’ün ölümü şüpheli bulundu ve kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Devlet Başkanı'nın skandal görüntüsü! Servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Devlet Başkanı'nın skandal görüntüsü! Servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı
31 Mart koronavirüs tablosu31 Mart koronavirüs tablosu
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Diğer Haberler

Sevilay Yılman'dan Bahçeli'ye: Şahsımı hedef gösterdiğiniz tweet dolayısıyla telefonum susmuyor

Bahçeli 'ücretli tetikçiler' demişti! Sevilay Yılman'dan yanıt

Murat Hazinedar'dan hakime: Allah sizi de düşürsün inşallah buralara

Murat Hazinedar'dan hakime sitem dolu sözler

Son dakika! Başakşehir'de silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Başakşehir'de silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük korona tablosu

31 Mart koronavirüs tablosu

Osman Nuri Kabaktepe'den Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Algı geminiz Titanik gibi batıyor

Kabaktepe'den İmamoğlu'na yanıt: Algı geminiz Titanik gibi batıyor

CHP'li Adıgüzel, Bakan Koca'ya kongre sonrası koronavirüse yakalanan AK Parti'lilerin listesini attı

Adıgüzel'den Bakan Koca'ya: Belki bir geçmiş olsun demek istersiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.