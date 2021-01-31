Duş almak için girdiği banyoda ölü bulundu

Gaziantep’te bir genç, duş almak için girdiği banyoda ailesi tarafından ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yavuzlar Mahallesi’nde, Mustafa Ş. (28) isimli şahıs akşam saatlerinde duş almak için banyoya girdi. Mustafa Ş.’nin uzun süre banyoda kalması üzerine şüphelenen ailesi banyonun kapısını zorla açarak içeri girdi. Mustafa Ş.’yi yerde hareketsiz yatarken bulan ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi evin içinde yaptı. Mustafa Ş.’nin kalbinin durduğunu belirleyen sağlık ekipleri Mustafa Ş.’ye şok vererek kalbi tekrardan çalıştırmaya çalıştı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybeden Mustafa Ş.’nin cansız bedeni otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Öte yandan Mustafa Ş.’nin madde bağımlısı olduğu iddia edilirken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

