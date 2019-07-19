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Duş almak için yataktan kalkıp intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 10:19 | Son Güncelleme

İstanbul'da bir kişi, sabah saatlerinde duş almak için yataktan kalkıp kendini, evindeki doğalgaz borusuna asarak intihar etti.

Duş almak için yataktan kalkıp intihar etti

Edinilen bilgiye göre 36 yaşındaki Hasan Bolat imam nikahlı olduğu öğrenilen eşiyle Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Aydın Sokak üzerindeki 4 katlı binanın en üst katında yaşıyordu. Sabah saatlerinde duş almak için yataktan kalkan Bolat kendisini doğalgaz borusuna astı. Bir süre sonra uyanan eşi Bolat'ı yerde hareketsiz şekilde görünce büyük şok yaşadı. Kadın durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bolat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de daire içerisine girerek, incelemelerde bulundu. Bolat'ın kendini iple doğalgaz borusuna astığı ve ipin kopması sonucu yere düştüğü öğrenildi. Haberi alarak, eve gelen yakınları ise gözyaşlarını tutamadı.

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(DHA)

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