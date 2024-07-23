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Duş almanın şaşırtan faydası bilimsel olarak kanıtlandı! Ortaya ilginç sonuçlar çıktı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
23.07.2024 12:27
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Yoğun bir iş günün ardından alınan duş ile gelen rahatlama hissini birçok kişi yaşamıştır. Duştan sonra gelen rahatlık hissi sadece fiziki bir his midir yoksa bilimsel olarak gerçekten kanıtlanmış bir şekilde o rahatlamayı verir mi? sorusu merak edildi ve araştırıldı. Ev temizliğinin stresi azalttığı biliniyor. Bunun yanı sıra fiziki temizlik olan duş almak veya el yıkamanın da stres seviyeleri üzerine olan etkisi ölçüldü. Ortaya ilginç sonuçlar çıktı.

Duş almanın şaşırtan faydası bilimsel olarak kanıtlandı! Ortaya ilginç sonuçlar çıktı

Gün içinde yaşanan iş stresi, trafik yoğunluğu ve koşuşturmanın ardından hem fiziksel hem de mental olarak yorgunluk ortaya çıkabiliyor. İşte tam da bu noktada gün sonu alınan duşun ardından bir rahatlama hissi geliyor. Bu kapsamda temizlik davranışlarının incelendiği 3 ayrı deney yapıldı. İlginç sonuçlar çıkan makalede, duş almanın rahatlatıcı etkisi bilimsel olarak kanıtlandı.

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3 AYRI DENEY YAPILDI

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2023 yılında bir makale olarak yayımlanan bilimsel çalışmada temizliğin, stresi psikolojik ve fizyolojik etkilerini hafifletmedeki rolüne bakıldı. Kadın ve erkek 3 binden fazla katılımcının olduğu çalışmada 3 ayrı deney yapıldı.

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Deneyler kapsamında temizlik davranışlarının anksiyete, gerginlik ve stres gibi psikolojik etkileri ve kalp atış hızı, vücudunun dayanıklılığı gibi fizyolojik etkilerini tespit etmeye çalıştılar.

EL YIKAMAK BİLE RAHATLATIYOR

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Yapılan deneyler sonrasında ortaya çıkan sonuçlarda el yıkamanın bile rahatlattığı ortaya çıkarken hem temizlik yapan birini izlemenin hem de temizlik yapmanın stresi azalttığı belirtildi.

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Araştırmacılar el yıkamak gibi bir davranışın sosyal performans ve değerlendirme gibi yüksek stresli görevlerde çok faydalı olduğunun altını çizdiler.

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Deney kapsamında bu davranışın ardından katılımcıların yüksek stresli bir görevi yerine getirirken daha uyumlu kalp ritimleri olduğu ortaya çıktı.

'KENDİNE GELME' HİSSİ BİLİMSEL OLARAK KANITLANDI

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Duş almanın stres seviyesini azaltmaya etki ettiği belirtilirken, duştan sonra 'kendine gelme' hissinin yüksek oranda rahatlama sağladığı bilimsel olarak kanıtlandı.

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banyo temizlik
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