Duş almayı bırakmaya karar veren doktor cildine yeni bir hayat verdi

James Hamblin birkaç yıl önce duşta şampuan ve saç kremi, deodorant, nemlendirici gibi kişisel bakım ürünlerini kullanmayı bıraktı. Hala koşu antrenmanı sonrası ara sıra saçlarını ıslatan Hamblin “kirli” biri olarak yaşamını sürdürüyor.

Yeni alışkanlığı ile ilgili The Post’a açıklama yapan Hamblin “İhtiyaçlarımı en aza indirmenin bir parçası olarak başladı” dedi.

Doktorluk kariyerini gazeteci olarak sürdüren Hamblin New York’ta oldukça küçük bir stüdyo daireye taşındı. Bununla birlikte ihtiyaç duymadığı gereksiz eşya ve alışkanlıkları hayatından çıkarmaya karar verdi. Humblin, günlük bakımda kullanılan ürünlerin daha fazla kozmetik ürün aldırmayı etkileyip etkilemediğini, sıklıkla duş almanın insanlar için kötü etkisi olup olmayacağını merak etti.

Kişisel bakım ve temizlik ürünleri olmadan geçen yeni yaşamını ise “Clean: The New Science of Skin” adlı kitabında detaylarıyla anlattı.

Cildimiz de, tıpkı sindirim sistemimize benzer şekilde trilyonlarca yararlı bakteriye ev sahipliği yapıyor. Kullanılan kimyasal bakım ürünleri ise bu bakterilerin önemli bir miktarını yok ederek muhtemelen daha kötü sağlık sonuçlarına yol açabilir.