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Düş Bahçesi Projesi Kapanış Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 17:02 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Kıdemli Program Sorumlusu İraj Imomberdiev: - "Türkiye hükümetinin, mültecilerin ulusal mevzuat çerçevesinde sağlık, eğitim, sosyal hizmetler yardımı ve iş piyasasına erişim hakkı sağlama konusundaki çabaları gerçekten övgüye değer"

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Kıdemli Program Sorumlusu İraj Imomberdiev, "Türkiye hükümetinin, mültecilerin ulusal mevzuat çerçevesinde sağlık, eğitim, sosyal hizmetler yardımı ve iş piyasasına erişim hakkı sağlama konusundaki çabaları gerçekten övgüye değer." dedi.

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü, BMMYK desteğiyle yürüttüğü Düş Bahçesi Projesi kapsamında mülteci çocuklar ile Samsunlu çocukları bir araya getirdi.

Mülteci öğrencilerin sosyalleşmesi, yaşadıkları bölgeyi ve insanları tanıması amacıyla uygulanan proje kapsamında 3 bin 200 öğrenci, birbirini tanıma fırsatı buldu.

Projenin uygulandığı 7 aylık süre içinde de mülteci öğrenciler ile aileleri için 61 Türkçe kursu açıldı.

BMMYK Kıdemli Program Sorumlusu İraj Imomberdiev, projenin kapanışı amacıyla kentteki bir otelde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, dünyada 68 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini, bunun 28 milyonunun mülteci konumunda olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 3 yıldır çatışma ve zulümden kaçan 3,5 milyon Suriyeli'nin yanı sıra 500 bin Irak, Afganistan ve Somali gibi diğer milletlerden mülteci ve sığınmacılara da ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Imomberdiev, "Türkiye, dünyanın en çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülkesi olmaya devam ediyor. Mültecilerin yüzde 95'inden fazlası kamp dışında, kırsal ve şehir alanlarında yaşamakta. Mültecilerin yüzde 75'i kadın ve çocuklardan oluşuyor. Türkiye hükümetinin, mültecilerin ulusal mevzuat çerçevesinde sağlık, eğitim, sosyal hizmetler yardımı ve iş piyasasına erişim hakkı sağlama konusundaki çabaları gerçekten övgüye değer." dedi.

Imomberdiev, Düş Bahçesi Projesi ile mültecilerin Türkçe dil becerilerinin güçlendirdiğini dile getirdi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hanife Öztürk Erdin de Samsun'da resmi ve özel okullarda 850 Suriyeli, 4 bin 369 Iraklı, 501 de diğer uyruklardan olmak üzere toplam 5 bin 720 yabancı uyruklu öğrenci bulunduğuna işaret etti.

Samsun'da yabancı uyruklulara yönelik açılan 624 kursa 3 bin 110 kişinin katıldığını belirten Erdin, 985 kişinin de sertifika almaya hak kazandığını söyledi.

Erdin, proje kapsamında çeşitli seviyelerde açılan 61 kursa 855 kişinin katıldığını, bunlardan 589'unun ileri düzeyde Türkçe öğrenip sertifika almaya hak kazandığını vurguladı.

Mülteci çocuklar ve ailelerinin yaşadıkları kenti tanıması için geziler düzenlediklerini aktaran Erdin, 396 mülteci öğrenciye okul çantası, 408 öğrenciye de ayakkabı verildiğini kaydetti.

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