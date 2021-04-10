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DUS tercih kılavuzu yayınlandı | Tercihler nasıl yapılır?

10.04.2021 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafıdan 2020-DUS Başvuru Kılavuzu yayınlandı. Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih kılavuzuna göre tercih yapacak olan adaylar, arama motorları üzerinden DUS tercihleri nasıl yapılır? sorusuna yanıt arıyor. İşte, ayrıntılar...

DUS tercih kılavuzu yayınlandı | Tercihler nasıl yapılır?

Diş Hekimliği Uzmanlık tercih kılavuzu yayınlandı. 10-15 Nisan tarihleri arasında tercih yapacak olan adaylar, DUS tercihlerinin nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. İşte, 2020-DUS Tercih Kılavuzu

DUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DUS tercihi yapacak olan adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan "http://www.osym.gov.tr" adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaptıktan 2020-DUS Tercih Kılavuzu'na göre yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020-DUS tercih işlemleri 15 Nisan saat 23:59 itibari ile sona erecek.

DUS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM
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