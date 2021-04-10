DUS tercih kılavuzu yayınlandı | Tercihler nasıl yapılır?

Diş Hekimliği Uzmanlık tercih kılavuzu yayınlandı. 10-15 Nisan tarihleri arasında tercih yapacak olan adaylar, DUS tercihlerinin nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. İşte, 2020-DUS Tercih Kılavuzu

DUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DUS tercihi yapacak olan adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan "http://www.osym.gov.tr" adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaptıktan 2020-DUS Tercih Kılavuzu'na göre yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020-DUS tercih işlemleri 15 Nisan saat 23:59 itibari ile sona erecek.

DUS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

