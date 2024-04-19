Duşa telefonla girdi, hayatı karardı! Uygunsuz fotoğrafı ona çok pahalıya patladı: Gitti bütün her şeyim

Sosyal medyada tanıştığı ve hiç yüz yüze görüşmediği bir kadına uygunsuz fotoğrafını gönderen Muhammed Yiğit'in hayatı zindana döndü. Fotoğrafını beğenerek yazışmaya başladığı sahte sevgilisi ve onun sahte avukatı genç adamdan tehdit ve şantaj yoluyla 367 bin lirasını aldı.

UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARINI İSTEDİ

26 yaşında sanayide çalışan Muhammed Yiğit iddiaya göre sosyal medyada bir kadınla tanıştı. Sohbet ilerleyince ikili yazışmaya başladı. Yazışmadan öteye gitmeyen ikilinin sohbeti ilerleyince kadın, Yiğit'ten uygunsuz fotoğraflarını istedi.

BÜYÜK TUZAĞA DÜŞTÜ

Show Haber'e konuşan Yiğit konuşma sırasında duşa gireceğini söyledi. Konuştuğu sanal sevgilisi duş lafını duyunca Yiğit'ten fotoğraflarını istedi, Yiğit de büyük bir hataya düşerek fotoğraf gönderdi. Bu hatasından sonra Yiğit'in dünyası başına yıkıldı.

SİLSE DE BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ

Fotoğrafı gönderen Yiğit o anları, "Benden fotoğraf istedi, olanlar oldu, gönderdim. Ama gönderdikten sonra fotoğrafları hemen geri sildim." sözleriyle anlattı. Ancak Yiğit'in fotoğrafları silmesi hiçbir şeyi değiştirmedi.

SAHTE AVUKAT GİRDİ

Yiğit'in iddiasına göre fotoğrafları gönderdikten sonra sanal sevgiliyle iş birliği yapan sahte avukat devreye girdi ve Yiğit 367 bin lirasını kaybetti. Çünkü Yiğit gönderdiği fotoğraflardan dolayı tehdit edilmeye başlandı.

BİR DAHA DA ULAŞAMADI

Kendini avukat adıyla birinin aradığını belirten Yiğit, "Belli bir miktar yatırırsınız bu dava dosyası düşecek dedi. Toplam 367 bin 480 lira gönderdim" ifadelerini kullandı. Genç adam kaptırdığı paranın ardından ne sosyal medyada tanıştığı kadına ne de kendini avukat olarak tanıtan kişiye bir daha ulaşamadı.

Zor durumda olduğunu belirten Yiğit yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı;

Şahsi resmimle şantaj yoluyla tehdit ettiler, korkuttular, kandım, korktum ihtiyaç kredisi çektim. Sadece yazışma, başka da hiçbir şey yok. Sohbetin sonunda kadın benden uygunsuz fotoğraflarımı istedi. Ben duşa gireceğim dedim. O anda bana telefonu da duşa götür dedi. Duşa götürdükten sonra işte o anda olan oldu zaten. Resimleri çektim attım ama hemen geri sildim. Sonra seni öldüreceğim, mahkemelerde süründüreceğim dedi.

O resimle beni tehdit etmeye başladılar. Beni avukat diye biri aradı. Onu arayan kadının işbirlikçisiydi. Kendisine de avukat süsü vermişti ondan açılan davadan vazgeçmek için bir para istedi. Belli miktar yatırırsanız bu dava dosyası düşecek dedi. 367 bin 480 lira gönderdim. Bir an önce bulunmalarını istiyorum .Çok zor durumdayım yani ailem de öyle. Bir şey yapamıyorum. Gitti bütün her şeyim. Yakalamasını istiyorum.





