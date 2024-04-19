HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Duşa telefonla girdi, hayatı karardı! Uygunsuz fotoğrafı ona çok pahalıya patladı: Gitti bütün her şeyim

Duşa telefonla girdi, hayatı karardı! Uygunsuz fotoğrafı ona çok pahalıya patladı: Gitti bütün her şeyim

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
19.04.2024 07:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 yaşındaki genç sosyal medyada bir kadınla tanıştı ve iddiasına göre ona yolladığı bazı özel fotoğraflar başına büyük dertler açtı. Tehdit edildiğini iddia eden Muhammed Yiğit sözde sevgilisine ve sahte avukatına 367 bin lirasını kaptırdı.

Duşa telefonla girdi, hayatı karardı! Uygunsuz fotoğrafı ona çok pahalıya patladı: Gitti bütün her şeyim

Sosyal medyada tanıştığı ve hiç yüz yüze görüşmediği bir kadına uygunsuz fotoğrafını gönderen Muhammed Yiğit'in hayatı zindana döndü. Fotoğrafını beğenerek yazışmaya başladığı sahte sevgilisi ve onun sahte avukatı genç adamdan tehdit ve şantaj yoluyla 367 bin lirasını aldı.

3

UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARINI İSTEDİ

26 yaşında sanayide çalışan Muhammed Yiğit iddiaya göre sosyal medyada bir kadınla tanıştı. Sohbet ilerleyince ikili yazışmaya başladı. Yazışmadan öteye gitmeyen ikilinin sohbeti ilerleyince kadın, Yiğit'ten uygunsuz fotoğraflarını istedi.

4

BÜYÜK TUZAĞA DÜŞTÜ

Show Haber'e konuşan Yiğit konuşma sırasında duşa gireceğini söyledi. Konuştuğu sanal sevgilisi duş lafını duyunca Yiğit'ten fotoğraflarını istedi, Yiğit de büyük bir hataya düşerek fotoğraf gönderdi. Bu hatasından sonra Yiğit'in dünyası başına yıkıldı.

5

SİLSE DE BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ

Fotoğrafı gönderen Yiğit o anları, "Benden fotoğraf istedi, olanlar oldu, gönderdim. Ama gönderdikten sonra fotoğrafları hemen geri sildim." sözleriyle anlattı. Ancak Yiğit'in fotoğrafları silmesi hiçbir şeyi değiştirmedi.

GG,

SAHTE AVUKAT GİRDİ

Yiğit'in iddiasına göre fotoğrafları gönderdikten sonra sanal sevgiliyle iş birliği yapan sahte avukat devreye girdi ve Yiğit 367 bin lirasını kaybetti. Çünkü Yiğit gönderdiği fotoğraflardan dolayı tehdit edilmeye başlandı.

SH1

BİR DAHA DA ULAŞAMADI

Kendini avukat adıyla birinin aradığını belirten Yiğit, "Belli bir miktar yatırırsınız bu dava dosyası düşecek dedi. Toplam 367 bin 480 lira gönderdim" ifadelerini kullandı. Genç adam kaptırdığı paranın ardından ne sosyal medyada tanıştığı kadına ne de kendini avukat olarak tanıtan kişiye bir daha ulaşamadı.

YAZI

Zor durumda olduğunu belirten Yiğit yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı;

Şahsi resmimle şantaj yoluyla tehdit ettiler, korkuttular, kandım, korktum ihtiyaç kredisi çektim. Sadece yazışma, başka da hiçbir şey yok. Sohbetin sonunda kadın benden uygunsuz fotoğraflarımı istedi. Ben duşa gireceğim dedim. O anda bana telefonu da duşa götür dedi. Duşa götürdükten sonra işte o anda olan oldu zaten. Resimleri çektim attım ama hemen geri sildim. Sonra seni öldüreceğim, mahkemelerde süründüreceğim dedi.

O resimle beni tehdit etmeye başladılar. Beni avukat diye biri aradı. Onu arayan kadının işbirlikçisiydi. Kendisine de avukat süsü vermişti ondan açılan davadan vazgeçmek için bir para istedi. Belli miktar yatırırsanız bu dava dosyası düşecek dedi. 367 bin 480 lira gönderdim. Bir an önce bulunmalarını istiyorum .Çok zor durumdayım yani ailem de öyle. Bir şey yapamıyorum. Gitti bütün her şeyim. Yakalamasını istiyorum.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 kişilik aileyi önce rehin aldı ardından yakmak istedi! Yürek yakan feryat: Yanıyoruz ya...4 kişilik aileyi önce rehin aldı ardından yakmak istedi! Yürek yakan feryat: Yanıyoruz ya...
Tokat'taki korkutucu depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı!Tokat'taki korkutucu depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı!
Akciğer hasarına yol açıyor! Ölümle sonuçlanabiliyorAkciğer hasarına yol açıyor! Ölümle sonuçlanabiliyor
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya telefon
En Çok Okunan Haberler
İsmail Kartal kameraların karşısına geçti ve açıkladı: Turu geçemememizin sebebi...

İsmail Kartal kameraların karşısına geçti ve açıkladı: Turu geçemememizin sebebi...

Son dakika! İsrail'den İran'a misilleme saldırısı! Sirenler çalıyor, patlamalar yaşanıyor, uçuşlar askıya alındı

Son dakika! İsrail'den İran'a misilleme saldırısı! Sirenler çalıyor, patlamalar yaşanıyor, uçuşlar askıya alındı

Elenmenin faturası İsmail Kartal'a kesildi! Taraftar çılgına dönmüş durumda...

Elenmenin faturası İsmail Kartal'a kesildi! Taraftar çılgına dönmüş durumda...

Tanju Özcan'ın eşi belediyeye karşı protesto eylemine katılıp meclisi bastı! "Bu akşam geç geleceğim eve"

Tanju Özcan'ın eşi belediyeye karşı protesto eylemine katılıp meclisi bastı! "Bu akşam geç geleceğim eve"

Soruşturmada yeni gelişme! Mahkemeden Dilan ve Engin Polat için sürpriz karar

Soruşturmada yeni gelişme! Mahkemeden Dilan ve Engin Polat için sürpriz karar

Tokat'taki 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası o paylaşım gündem oldu! 16 saat önce depremi bildiler

Tokat'taki 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası o paylaşım gündem oldu! 16 saat önce depremi bildiler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.