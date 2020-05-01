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Duşakabin camları nasıl temizlenmeli? Kireç lekeleri nasıl çıkar?

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bir zamanlar banyoların korkulu rüyası, duş esnasında her yerin ıslanmasıydı. Neyse ki artık her evde bulunan duşakabinler sayesinde bu dertten kurtulduk. Fakat duşakabinler başa yepyeni bir dert açtı; kireç lekeleri! Her ne kadar imkansız gibi görünse de, banyoları kuru tutmanın bedeli olan bu lekelerden kurtulmak mümkün.

Duşakabin camları nasıl temizlenmeli? Kireç lekeleri nasıl çıkar?

Suya maruz kaldığından kireç tutan duşakabin camları, ev temizliğinin en zorlu kısmı olabilir. Temizlik günlerinde genelde en sona bırakılan, sırası geldiğinde zaten tükenmiş olan gücü hepten alıp götüren, hele bir de uzun süre temizlenmediyse adeta insanın hayat ışığını söndüren duşakabinlerle başetmek aslında çok kolay. Doğal veya kimyasal maddelerin kullanıldığı bazı ipuçlarıyla siz de banyolarınıza ışıltı getirebilirsiniz.

SU VE TUZ İLE GELEN MUCİZE

LİMON TUZU

Yarım litre ılık su içerisinde erittiğiniz bir yemek kaşığı limon tuzunu sprey başlıklı bir şişeye doldurun. Duşakabin camlarına bol miktarda sıkıp bir bez yardımıyla silin, ardından durulayın. Temizlendiğinden emin olunca kuru bir bez ya da peçete yardımıyla kurulayın, camların ışıl ışıl parladığını göreceksiniz. Üstelik bastırarak ovalayıp bileklerinizi yormanıza bile gerek kalmayacak.

BEYAZ SABUN, KARBONAT, SİRKE

Görsel 2

Cam bir kaseye bir avuç kadar beyaz sabun rendeleyin. İçerisine bir tatlı kaşığı karbonat, bir yemek yaşığı limon tuzu, bir su bardağı beyaz sirke ve yarım litre kaynar su ekleyin. Karışımın köpürmesinden bile kireç lekelerine nasıl etki edeceğini anlayacaksınız. Beyaz sabun iyice eriyene kadar bekleyin. Eridiğinden emin olunca karışımı sprey başlıklı bir şişeye doldurup duşakabin camlarına sıkın ve temiz bir bez yardımıyla camları silin. Durulamaya bile gerek kalmadan camlarınız ilk günkü haline dönecek.

ADI ÜSTÜNDE: BULAŞIK MAKİNESİ PARLATICISI

Görsel 3

Bulaşık makinelerinde kullanılan ve bardakları pırıl pırıl yapan bulaşık makinesi parlatıcısı duşakabinlerde de imdadınıza yetişiyor! Marka farketmeksizin hemen hemen her marketten temin edebileceğiniz parlatıcıyı sprey başlıklı bir şişeye doldurup kabin camlarına sıkın. Sünger yardımıyla silin ve durulayın. Armatürler,fayanslar ve derz aralarında da işe yarayan bu yöntemi çok seveceksiniz.

Bu yöntemlerle temizlik çok kolay olsa da, yapılan temizliği uzun süre muhafaza etmek önemli. Banyolarınızdaki ışıltıyı uzun süre korumak için bir ipucu daha: Duşakabini temizleyip kuruduğundan emin oluktan sonra internetten, büyük marketlerden ve oto yıkamacılardan temin edebileceğiniz su kaydırıcı spreyi camlara sıkın. Mikrofiber bez ya da kağıt havlu yardımıyla iyice yedirerek silin. Böylece temizliğin pırıltısı daha uzun süre sizinle kalacak.

Neredeyse her evde bulunan bu malzemeleri kullanarak hazırlayacağınız karışımlarla duşakabin temizliği artık kabusunuz olmaktan çıkacak, hatta belki de tamizliğin en keyifli kısmı olacak.

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Anahtar Kelimeler:
beyaz sabun, karbonat,

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