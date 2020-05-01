Duşakabin camları nasıl temizlenmeli? Kireç lekeleri nasıl çıkar?

Suya maruz kaldığından kireç tutan duşakabin camları, ev temizliğinin en zorlu kısmı olabilir. Temizlik günlerinde genelde en sona bırakılan, sırası geldiğinde zaten tükenmiş olan gücü hepten alıp götüren, hele bir de uzun süre temizlenmediyse adeta insanın hayat ışığını söndüren duşakabinlerle başetmek aslında çok kolay. Doğal veya kimyasal maddelerin kullanıldığı bazı ipuçlarıyla siz de banyolarınıza ışıltı getirebilirsiniz.

SU VE TUZ İLE GELEN MUCİZE

Yarım litre ılık su içerisinde erittiğiniz bir yemek kaşığı limon tuzunu sprey başlıklı bir şişeye doldurun. Duşakabin camlarına bol miktarda sıkıp bir bez yardımıyla silin, ardından durulayın. Temizlendiğinden emin olunca kuru bir bez ya da peçete yardımıyla kurulayın, camların ışıl ışıl parladığını göreceksiniz. Üstelik bastırarak ovalayıp bileklerinizi yormanıza bile gerek kalmayacak.

BEYAZ SABUN, KARBONAT, SİRKE

Cam bir kaseye bir avuç kadar beyaz sabun rendeleyin. İçerisine bir tatlı kaşığı karbonat, bir yemek yaşığı limon tuzu, bir su bardağı beyaz sirke ve yarım litre kaynar su ekleyin. Karışımın köpürmesinden bile kireç lekelerine nasıl etki edeceğini anlayacaksınız. Beyaz sabun iyice eriyene kadar bekleyin. Eridiğinden emin olunca karışımı sprey başlıklı bir şişeye doldurup duşakabin camlarına sıkın ve temiz bir bez yardımıyla camları silin. Durulamaya bile gerek kalmadan camlarınız ilk günkü haline dönecek.