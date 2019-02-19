Duşakabinin üzerinde, asma tavanda 45 kilo eroin bulundu

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'nın İpekyolu ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda banyodaki duşakabinin olduğu bölümde asma tavana zulalanmış 45 kilo eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Girne Sokak'taki bir evde uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, Narkotik köpeği 'Lisa' ile yapılan aramalarda, banyodaki duşakabinin olduğu bölümde asma tavana gizlenmiş, 2 çanta içerisinde 86 paket halinde 45 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
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