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Düşen asansörde korku dolu anlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 09:56 | Son Güncelleme

MALTEPE'de bir kız öğrenci okula gitmek için evden çıkarken bindiği asansörde mahsur kaldı.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA) MALTEPE'de bir kız öğrenci okula gitmek için evden çıkarken bindiği asansörde mahsur kaldı. Öğrencinin 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bindiği asansör, henüz belirlenemeyen bir nedenle zemin katta durmadan bodrum kata düştü. Korku ve panik dolu anların yaşandığı olayda, yaklaşık yarım saat mahsur kalan öğrenci itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay saat 08.00 sıralarında Fındıklı Mahallesi Çamoba Sokak'daki bir apartmanda meydana geldi. İddialara göre, 16 yaşındaki Yaren Kara okula gitmek için evinden çıkarak 4'üncü kattaki evlerinden çıkarak asansöre bindi. Asansör henüz belirlenemeyen bilinmeyen bir nedenle zemin katta durmayarak bir anda bodrum kata düşerek durdu. Sesi duyan bina sakinleri hemen asansöre giderek kapısını açmaya çalıştı. Kapı açılmayınca büyük korku ve panik yaşandı. Genç kız bağırarak yardım istedi. Bina sakinleri kendi imkanlarıyla asansörü açamayınca itfiaye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

YARIM SAAT MAHSUR KALDI

İtfaiye ekipleri çalışmaları sonucu asansörde mahsur kalan genç kız, yarım saat süren çalışmaların ardından kurtarıldı, uzun süre annesine sarılarak ağladı. Bina sakinleri ve sağlık ekipleri genç kızı severek teselli etmeye çalıştı. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda genç kız ailesiyle birlikte evine döndü.

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