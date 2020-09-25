HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Düşen asansörde yaralanan kadın hayatını kaybetti

Düşen asansörde yaralanan kadın hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 22:23 | Son Güncelleme

Samsun’da hasta için binanın dışına yapılan asansörün 3.

Samsun’da hasta için binanın dışına yapılan asansörün 3. kattan düşmesi sonucu yaralanan kadın, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi’nde 02 Eylül’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kezban B.(50), halıları yıkamak için hasta asansörüne koydu. Kezban B. halıları indirmek isterken 3. kattan asansörün düşmesi sonucu ölümden döndü. Ağır yaralanan Kezban B., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kezban B. kazada 13 gün sonra bu akşam hayatını kaybetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Türkiye onu bu kliple tanımıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı Türkiye onu bu kliple tanımıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı
Bir ilde daha sokakta sigara içmek yasaklandıBir ilde daha sokakta sigara içmek yasaklandı
Televizyona dalan babaannenin küvette unuttuğu torunu boğuldu Televizyona dalan babaannenin küvette unuttuğu torunu boğuldu
En Çok Okunan Haberler
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Bankada parası ve altını olanlar dikkat!
Bankada parası ve altını olanlar dikkat!
Kurnaz pazarcı yakayı ele verdi! 'Pes' dedirten hile kamerada
Kurnaz pazarcı yakayı ele verdi! 'Pes' dedirten hile kamerada
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
'Çakarlı maganda' ile ilgili mahkemeden flaş karar
'Çakarlı maganda' ile ilgili mahkemeden flaş karar
FETÖ'cü astsubaya MİT operasyonu!
FETÖ'cü astsubaya MİT operasyonu!
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Diğer Haberler
Denizli'de bir mahalle karantinaya alındı
Giriş-çıkış kapatıldı! Karantina kararı
Muğla'daki feci kazada 11 yaşındaki Kevser'in acı ölümü
Feci kazada 11 yaşındaki Kevser'in acı ölümü
Artvin'de şiddetli yağış! Yollar göle döndü
Artvin'de şiddetli yağış! Yollar göle döndü
Erzincan’da sokakta sigara içmek yasaklandı
Bir ilde daha sokakta sigara içmek yasaklandı
Kızını öldürüp ceset parçalarını derin dondurucuya koyan babaya 24 yıl hapis cezası verildi
Kan donduran cinayette babaya 24 yıl hapis cezası
22 milyon liralık vurgun! Yöntemleri 'pes' dedirtti
22 milyon liralık vurgun! Yöntemleri 'pes' dedirtti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.