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Düşen bayrağı fark eden engelli gençten takdir toplayan hareket!

18.08.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de yere düşen Türk bayrağının üzerinden arabaların geçtiğini gören engelli vatandaş, bayrağı yerden kaldırdı. Bayrağı öperek alnına koyan Ömer Soytürk'ün hareketi büyük takdir topladı.

Düşen bayrağı fark eden engelli gençten takdir toplayan hareket!

Eskişehir'deki Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi’nde yapılan sünnet düğününde traktör ve römorku süslendi. Sünnet çocuğunu gezdiren yakınlarından biri römork kısmından elindeki Türk bayrağını yere düşürdü. Bu sırada yoldan geçen araçlar bayrağın üzerinden geçti. Konvoyu motosikleti ile takip eden engelli Ömer Soytürk, bayrağı görünce aracından indi.

KONVOYLA İLERLERKEN FARK ETTİ

Yolun ortasındaki Türk bayrağına koşan Soytürk’ün bayrağı yerden aldıktan sonra öpüp alnına koyması ise konvoyda görüntü çeken kameraya anbean yansıdı. Seyitgazi ilçesinde bulunan Kırka Şehit Halil Kara Lisesinde çalıştığı öğrenilen Ömer Soytürk’ün davranışı herkes tarafından takdirle karşılandı.

"DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRÜNCE YERDEN ALDIM"

Yaşanan olayı anlatan Ömer Soytürk, “Konvoydan gidiyorduk. Kasadan düştü. Bende yerden aldım. Öptüm başımın üstüne koydum” dedi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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