Düşen dağcıları yaktıkları ateş kurtardı

Ekipler yaralıların yerini yaktıkları ateş ile tespit ederken, yaralıların vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

İranlıları yaktıkları ateş kurtardı

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi’nde meydana geldi. Amatör dağcılık yaptıkları öne sürülen İran uyruklu şahıslar Mohsen Jamaıi ve Ramin Sasari ğle saatlerinde Çamlık diye adlandırılan ormanlık alandan Bağbaşı Dağı’na tırmandı.

Dağda henüz bilinmeyen bir nedenle düşen ve yaralanan şahıslar, dağda mahsur kaldı. Yaralılar durumu saat 16:00 sıralarında 112 Acil servisine bildirdi.

Ateşle tespit edildi, 4 buçuk saatte ulaşıldı Karanlığında bastırması ile ekiplere yerlerini tarif edemeyen yaralılar için AFAD ekipleri sirenler çalarak yaralıların yerlerini tespit etmeye çalıştı.

Yerleri öğrenilemeyen şahıslara AFAD ekipleri telefonla ulaşılarak ateş yakmaları istendi. Yaktıkları ateşle yerleri tespit edilen şahıslar için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Ateş yakılan ve yaralıların yerlerinin belirlendiği bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Dağ Arama Kurtarma (DAK) ve çeşitli kurtarma ekipleri yaralıları kurtarmak için harekete geçti.

Bölgenin arazi ve yol şartlarının uygun olmaması nedeniyle dağın bir kısmına kadar dağ araçları ile giden ekipler, yolun büyük bir kısmını yaya olarak tırmandı.