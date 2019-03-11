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Düşen Etiyopya uçağında 3 Mısırlı bilim adamı vardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 17:46 | Son Güncelleme

Addis Ababa-Nairobi seferini yaparken düşen Etiyopya Hava Yolları'na ait uçakta 3 Mısırlı bilim adamı vardı

KAHİRE (AA) - Mısır Başbakanlığı Addis Ababa-Nairobi seferini yaparken dün düşen Etiyopya Hava Yolları’na ait yolcu uçağında 3 Mısırlı bilim adamının olduğunu açıkladı.

Başbakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, düşen uçaktaki yolcular arasında Ziraat Bakanlığı bilim adamlarından Eşref Turki, Dua Atıf Abdusselam ve Abdulhamid Ferrag'ın olduğu bildirildi.

Bilim adamlarının hayvansal ve bitkisel ürünlerin genetik gelişimiyle ilgili bir görev için Kenya’nın başkenti Nairobi’ye gitmekte oldukları belirtildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı bu sabah yaptığı açıklamada, düşen Etiyopya uçağında 3’ü bayan toplam 6 Mısırlının bulunduğunu açıklamıştı.

Etiyopya Devlet Televizyonu, dün Etiyopya Havayolları'nın Addis Ababa-Nairobi seferini yapmakta olan Boeing 737 tipi yolcu uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğünü ve uçakta bulunan 149 yolcu ve 8 mürettebattan oluşan 157 kişiden kurtulan olmadığını duyurmuştu.

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3 Mısırlı bilim adamı düşen Etiyopya uçağı

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