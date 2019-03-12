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Düşen Etiyopya uçağındaki yeni evli yolcudan eşine son mesaj: "İndiğimde seni arayacağım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 11:38 | Son Güncelleme

Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da 157 yolcusuyla düşen Etiyopya Havayolları’na ait yolcu uçağında bulunan yeni evli yolcunun eşine, ’İndiğimde seni arayacağım" şeklinde bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı.Yerel basında çıkan haberlere göre, Etiyopya Havayolları’na ait uçağın düştüğü kazada ölen yeni evli bir Hintli kadın, kocasına uçak indiğinde kendisini arayacağına dair bir mesaj attı.

Düşen Etiyopya uçağındaki yeni evli yolcudan eşine son mesaj: "İndiğimde seni arayacağım"

Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da 157 yolcusuyla düşen Etiyopya Havayolları’na ait yolcu uçağında bulunan yeni evli yolcunun eşine, ’İndiğimde seni arayacağım" şeklinde bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı.
Yerel basında çıkan haberlere göre, Etiyopya Havayolları’na ait uçağın düştüğü kazada ölen yeni evli bir Hintli kadın, kocasına uçak indiğinde kendisini arayacağına dair bir mesaj attı. Üç aydır Soumya Bhattacharya ile evli olan Shikha Garg, Birleşmiş Milletler Çevre Programının yıllık toplantısına katılmak için Nairobi’ye gitmek üzere Etiyopya uçağına binmişti. Eşinin de Garg ile beraber uçması gerekiyordu ancak Bhattacharya planlardaki son dakika değişikliği yüzünden Yeni Delhi’de kalmıştı. Haberlerde, Garg’ın uçak havalanmadan önce kocası Bhattacharya’ya, "Uçağa bindim, inince seni ararım" şeklinde bir mesaj attığı bilgileri yer aldı. Yeni Delhi’de yaşayan çift, Garg’ın Nairobi’den dönmesinden sonra bir tatil planlamıştı.
Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, dün Garg’ın ailesiyle temasa geçemediğini ve Twitter’da yardım istediğinde bulunduğunu söylemişti. Ancak daha sonra yaptığı açıklamada Garg ve kazada hayatını kaybeden öteki 3 Hintlinin ailelerine ulaştığını bildirmişti.
Hindistan Çevre Bakanlığında danışmanlık yapan Garg, 2015 Paris iklim anlaşmasına yol açan müzakerelere katılmıştı.

33 uyruktan yolcu
Yetkililer, düşen Etiyopya uçağında 33 uyruktan yolcu bulunduğunu, ayrıca 18 Kanada, 8 Çin, 8 ABD, 8 İtalya, 7 Fransa, 7 İngiltere, 6 Mısır, 5 Hollanda, 4 Hindistan, 4 Slovakya vatandaşının ve 4 de Birleşmiş Milletler (BM) pasaportu taşıyan yolcunun bulunduğunu kaydetmişti.
Etiyopya uçağı, Ekim ayında 189 yolcu ve mürettebatı ile düşen Endonezya Lion Air uçağı ile aynı tipteydi. Son kaza, tüm dünyadaki havayollarının, Boeing 737 MAX-8 tipi uçakları programlarından çıkarmalarına neden oldu.
Hindistan, dün Boeing 737 MAX 8 uçaklarında ek bakım kontrolleri talimatı verdi. Hindistan’ın Spicejet ve Jet Airways birlikte 17 Boeing 737 MAX-8 tipi uçağı işletiyor. Son haftalarda mali sıkıntılarından dolayı uçak filosunun bir kısmını uçuramayan Jet, şu anda Boeing 737 MAX-8 uçaklarından hiçbirinin kullanımda olmadığını bildirdi.

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