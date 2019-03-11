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Düşen uçağın karakutusundan haber var!

DÜNYA HABERLERİ  | 11.03.2019 13:55 | Son Güncelleme

Etiyopya devlet televizyonu EBC , Addis Ababa - Nairobi seferini yapan ve kalkıştan 6 dakika sonra düşen Etiyopya Hava Yolları'na ait ET 302 sefer kodlu Boeing 707-8 MAX tipi uçağın karakutusunun ve uçuş veri aygıtının hasarsız olarak bulunduğunu duyurdu.

Düşen uçağın karakutusundan haber var!

Etiyopya devlet televizyonu EBC, Addis Ababa - Nairobi seferini yapan ve kalkıştan 6 dakika sonra düşen Etiyopya Hava Yolları'na ait ET 302 sefer kodlu Boeing 707-8 MAX tipi uçağın karakutusunun ve uçuş veri aygıtının bulunduğunu duyurdu. Bulunan karakutunun kokpitte ses kaydı yaptığı belirtildi.

Etiyopya Hava Yolları, devlet televizyonunu doğruladı.

NE OLMUŞTU?

10 Mart Pazar günü Etiyopya Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan kalkan ve Nairobi'ye giden Etiyopya Havayollarına ait bir uçağın düştüğü bildirilmişti.

Etiyopya Hava Yolları'nın açıklamasında, kalkıştan 6 dakika sonra düşen uçakta 149 yolcu ve 8 kişilik mürettebat bulunduğu, kazanın, Addis Ababa'nın 50 kilometre güneyinde Debre Zeit yakınında meydana geldiği belirtilmişti.

YOLCULARIN ÜLKELERİ

Yetkililer, uçakta ayrıca 18 Kanada, 8 Çin, 8 ABD, 8 İtalya, 7 Fransa, 7 İngiltere, 6 Mısır, 5 Hollanda, 4 Hindistan, 4 Slovakya vatandaşının ve 4 de BM pasaportu taşıyan yolcunun bulunduğunu kaydetti.

Etiyopya Havayollarının üst yöneticisi Tewolde Gebremariam, uçağın pilotunun imdat çağrısı yaptığını ve Addis Ababa'ya geri dönüş için izin istediğini, pilota dönüş izninin verildiğini söyledi.

Gebremariam, kazayla ilgili soruşturmanın uluslararası standartlara uygun olarak yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmedkazada ve Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerinde bulundu. Boeing 737-8 MAX tipi uçağın düşüş nedeni henüz bilinmiyor.

Devlete ait Etiyopya Hava Yolları'nın, Afrika'da en iyi havacılık şirketlerinden biri olduğu ifade ediliyor.

Etiyopya Hava Yolları'nın, Boeing 737-8 MAX uçağını 15 Kasım 2018'de Boeing firmasından teslim aldığı da belirtildi.

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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye seyahat etmekte olan bir yolcu uçağının 157 yolcu ve mürettebatıyla birlikte bugün sabah saatlerinde düştüğünü büyük üzüntüyle öğrendik. Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve kardeş Etiyopya halkına başsağlığı diliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Etiyopya uçak karakutu

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