DÜŞEN HELİKOPTER BÜYÜKÇEKMECE GÖL MALİKHANELERİNE İNECEKTİ

Haber: Gökhan ARTAN İstanbul DHA

Bostancı açıklarında düşen TC-HYU kuyruk tescilli Bell 430 tipi helikopterin Kartal'daki Mermerler helipad'inden havalandığı iniş yeri olarak da Büyükçekmece Göl Makineleri'ndeki helipad alanına iniş yapmak üzere plan yaptığı ortaya çıktı.

