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Düşen helikopterin pilotu kurtarılmayı böyle bekledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 21:27 | Son Güncelleme

BOSTANCI açıklarında düşen helikopterin pilotu İsmet Özgür denizde kurtarılmayı beklerken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Düşen helikopterin pilotu kurtarılmayı böyle bekledi

Zeki GÜNAL - İSTANBUL,(DHA)
BOSTANCI açıklarında düşen helikopterin pilotu İsmet Özgür denizde kurtarılmayı beklerken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Denizde bekleyen pilot çevredekiler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

fotoğraflı

Düşen helikopterin pilotu kurtarılmayı böyle bekledi

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