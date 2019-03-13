Düşen kaya parçası 2 işçiyi ağır yaraladı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökçeköyü sınırları içerisinde bulunan özel bir mermer ocağında iş makinesi operatörü İbrahim Yağcı ve arkadaşı İhsan Marango, dağ yamacında çalışma yaptıkları sırada kaya parçası koptu.