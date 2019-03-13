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Düşen kaya parçası 2 işçiyi ağır yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 14:29 | Son Güncelleme

Düzce'nin Yığılca ilçesinde bulunan bir mermer ocağında çalışan iş makinesinin üzerine kaya parçasının düşmesi sonucu 2 işçi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökçeköyü sınırları içerisinde bulunan özel bir mermer ocağında iş makinesi operatörü İbrahim Yağcı ve arkadaşı İhsan Marango, dağ yamacında çalışma yaptıkları sırada kaya parçası koptu.

İş makinesinin üzerine kaya parçası düştü: 2 yaralı

Kayanın iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu Yağcı ve Marango, kaya parçalarının altında kaldı.
Diğer çalışanların jandarma ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, uzun uğraşlar sonucu yaralanan 2 işçiyi bulunduğu yerden çıkardı.
Olay yerinde bekletilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan iki işçinin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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Düzce işçi

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