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Düşen Lion Air Uçağının Kara Kutusuna Ulaşma Çalışmaları Sürüyor

31.10.2018 21:35 | Son Güncelleme

Endonezya’da arama kurtarma ekipleri su altından gelen bir tınlamanın Pazartesi günü düşen Lion Air uçağının kara kutusundan geldiğini tahmin ediyor

Düşen Lion Air Uçağının Kara Kutusuna Ulaşma Çalışmaları Sürüyor

Endonezya’da arama kurtarma ekipleri su altından gelen bir tınlamanın Pazartesi günü düşen Lion Air uçağının kara kutusundan geldiğini tahmin ediyor.

Endonezya’nın Lion Air havayolu şirketine ait Boeing 737 MAX 8 modeli uçak Pazartesi günü Pangkal Pinang kasabasına gitmek üzere başkent Cakarta’dan havalandıktan 13 dakika sonra düşmüştü. Uçaktaki 189 kişiden kurtulan olduğuna ihtimal verilmiyor.

Dalgıçlardan oluşan ekipler güçlü akıntı nedeniyle henüz uçağın kara kutusuna ulaşamadı. Genelkurmay Başkanı Hadi Tjahjanto, uçağın gövdesinin de kara kutunun yakınında bulunacağından umutlu.

Arama ekiplerinin şefi Muhammed Syaugi, uçağın gövdesine uçakla irtibatın kesildiği yerden 400 metre kuzeybatıda, 32 metre derinlikte ulaşılacağına inanıyor.

Olay, Boeing’in yakıt tasarrufu eden yenilenmiş versiyonu 737 MAX’ın karıştığı ilk kaza konumunda.

Uçağın uçuşa elverişli durumda olup olmadığıyla ilgili medyada çıkan spekülasyonların ardından Endonezya Ulaştırma Bakanlığı, Lion Air’in teknik işler müdürüyle birlikte birçok teknisyeni geçici süreyle görevden aldı.

Arama çalışmalarında şu ana dek yalnızca bazı enkaz parçaları ve ceset parçaları bulundu.

Yetkililer aramalar sonucunda şu ana kadar hayatını kaybedenlerden yalnızca birinin kimliğini tespit edebildi.

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