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Düşen paraşütçü hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 20:57 | Son Güncelleme

NİĞDE'nin Çiftlik ilçesinde, Aksaray'da düzenlenen Yamaç Paraşütü Süper Final Test Şampiyonası sırasında, dengesini kaybederek paraşütü ile düşen 41 yaşındaki Serdar Yavuz hayatını kaybetti.  ​Aksaray'da düzenlenen Yamaç Paraşütü Süper Final Test Şampiyonası yarışması kapsamında Hasan Dağı'ndan havalanan Yamaç paraşütçüsü Serdar Yavuz (41), dengesini kaybetti.

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'nin Çiftlik ilçesinde, Aksaray'da düzenlenen Yamaç Paraşütü Süper Final Test Şampiyonası sırasında, dengesini kaybederek paraşütü ile düşen 41 yaşındaki Serdar Yavuz hayatını kaybetti.
​Aksaray'da düzenlenen Yamaç Paraşütü Süper Final Test Şampiyonası yarışması kapsamında Hasan Dağı'ndan havalanan Yamaç paraşütçüsü Serdar Yavuz (41), dengesini kaybetti. Rüzgarın da etkisiyle paraşütüyle savrulan Yavuz, Niğde'nin Çiftlik ilçesi Kitreli köyü Kartal mevkisine düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede başlatılan arama çalışmalarında, Serdar Yavuz'un cansız bedenine ulaşıldı. Yavuz'un cesedi helikopterle düştüğü yerden alınarak Konya'ya götürüldü.

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