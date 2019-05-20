Düşen saksağan yavruları, yuvalarına itfaiye merdiveniyle döndü

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da ağaçtaki yuvalarından düşen bir aylık 4 saksağan yavrusunun yardımına itfaiye ve vatandaşlar koştu. Yavrular itfaiyeye ait sepetli merdivenle yukarı taşınarak, yuvalarına konuldu. 4 saksağan yavurusu, Fevzi Çakmak Mahallesi 55'inci Sokak'taki bir evin bahçesinde bulunan ağaçtaki yuvalarından düştü. Ev sahibi ile komşuları yavruları yuvalarına koyamayınca itfaiyeden yardım istedi. Adrese gelen itfaiye ekibinin sepetli merdivenine binen mahalle sakini Tamer Yılmaz, çuvalla yukarı çıkardığı yavruları, yuvalarına bıraktı. Tamer Yılmaz, "Komşumuzun bahçesinde dört saksağan yavrusu ağaçtaki yuvalarından düştü. Yerine koymak istedik ancak merdiven yeterli olmadı. Biz de itfaiyeden yardım istedik. Kendilerine teşekkür ediyoruz, geldiler. Saksağan yavrularını sağ salim yuvalarına yerleştirdik. Yaklaşık bir aylık yavrular, kısa sürede uçacaklardır" dedi.

