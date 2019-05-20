HABER

Düşen saksağan yavruları, yuvalarına itfaiye merdiveniyle döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 13:05 | Son Güncelleme

BURDUR'da ağaçtaki yuvalarından düşen bir aylık 4 saksağan yavrusunun yardımına itfaiye ve vatandaşlar koştu.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da ağaçtaki yuvalarından düşen bir aylık 4 saksağan yavrusunun yardımına itfaiye ve vatandaşlar koştu. Yavrular itfaiyeye ait sepetli merdivenle yukarı taşınarak, yuvalarına konuldu. 4 saksağan yavurusu, Fevzi Çakmak Mahallesi 55'inci Sokak'taki bir evin bahçesinde bulunan ağaçtaki yuvalarından düştü. Ev sahibi ile komşuları yavruları yuvalarına koyamayınca itfaiyeden yardım istedi. Adrese gelen itfaiye ekibinin sepetli merdivenine binen mahalle sakini Tamer Yılmaz, çuvalla yukarı çıkardığı yavruları, yuvalarına bıraktı. Tamer Yılmaz, "Komşumuzun bahçesinde dört saksağan yavrusu ağaçtaki yuvalarından düştü. Yerine koymak istedik ancak merdiven yeterli olmadı. Biz de itfaiyeden yardım istedik. Kendilerine teşekkür ediyoruz, geldiler. Saksağan yavrularını sağ salim yuvalarına yerleştirdik. Yaklaşık bir aylık yavrular, kısa sürede uçacaklardır" dedi.

PARTNERÖyle bir zayıfladı ki 12 yaşındaki kilosunu yarısına indi!Öyle bir zayıfladı ki 12 yaşındaki kilosunu yarısına indi!
Çambaşı’nın cazibesi arttırılacakÇambaşı’nın cazibesi arttırılacak
Tarihi surların içine kuş evi yaptıTarihi surların içine kuş evi yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

''Fatih Terim bana tokat attı''

''Fatih Terim bana tokat attı''

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

Rus kadın asker bunu yaptı! Sosyal medya yıkıldı

Rus kadın asker bunu yaptı! Sosyal medya yıkıldı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

20 Mayıs resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni askerlik sistemi ve 3600 ek göstergeyle ilgili yeni açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Ünlü iş adamı ve eşinin rehin alınması olayıyla ilgili Sarar şirketinden açıklama

Sarar şirketinden rehin alınma olayı hakkında açıklama

Elleriyle yakalayıp canlı canlı çubuğa taktılar!

Elleriyle yakalayıp canlı canlı çubuğa taktılar!

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasının iletişim modeli

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasının iletişim modeli

İstanbul'da silahlı soygun! Ateş açıldı

Fatih'te hareketli dakikalar! Ateş açıldı

'Ayı gülü' açtı! Bu çiçeği koparan yandı

'Ayı gülü' açtı! Bu çiçeği koparan yandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.