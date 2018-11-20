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Düşen uçağın enkazı bulundu; Pilot ve öğrencisinden acı haber (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 14:43 | Son Güncelleme

HAYALİ AĞABEYİ GİBİ PİLOT OLMAKTI Aydın Çıldır Havalimanı'ndan kalktıktan bir süre sonra düşen TC-JZC tescilli tek motorlu Cessna 172 tipi eğitim uçağının enkazının, Aydın'ın Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki dağlık alanda bulunmasından sonra çok sayıda kurtarma ekibi bölgeye gönderildi.

HAYALİ AĞABEYİ GİBİ PİLOT OLMAKTI Aydın Çıldır Havalimanı'ndan kalktıktan bir süre sonra düşen TC-JZC tescilli tek motorlu Cessna 172 tipi eğitim uçağının enkazının, Aydın'ın Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki dağlık alanda bulunmasından sonra çok sayıda kurtarma ekibi bölgeye gönderildi. 15 kişiden oluşan ekiplerin ilk olarak uçağın tekerleklerini buldukları ardından yakındaki enkaza ulaştıkları öğrenildi. Kurtarma ekipleri, dağlık alanın bir yerine kadar arazi araçlarıyla sonrasında ise yaya olarak enkazın bulunduğu bölgeye ulaştı. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten savcı da aynı şekilde enkazın bulunduğu alana yürüyerek gitti. Uçak enkazının yarı yanmış halde bulunduğu bölgeye, aşırı sis nedeniyle askeri helikopterler inemedi. Eğitmen pilot Hamdi Yılmaz ve uçuş eğitimi verdiği öğrenci pilot Merve Altun'un cansız bedenlerinin, araçlarla Dikmen köyüne getirileceği açıklandı. Öte yandan arama kurtarma çalışmalarına, cansız bedeni bulunan öğrenci pilot Merve Altun'un sağlık görevlisi olan ağabeyi İbrahim Altun da katıldı. Merve Altun'un pilot olan diğer ağabeyi Bülent Altun'un da haberi aldıktan sonra bölgeye gelmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise yaptığı açıklamada, "Enkazın tespiti sonrası ilk ekipler bölgeye ulaştı. Pilot ve öğrencinin cesedine ulaşıldı. Savcılık incelemesinin ardından cenazeler helikopterle alınarak hastaneye gönderilecek. Diğer ekiplerin bölgeye ulaşması halinde kaza kırım çalışmalarına başlanacak" dedi. 8 AY ÖNCE GÖREVE BAŞLAMIŞ Eğitmen pilot Hamdi Yılmaz ve öğrenci pilot Merve Altun'un cenazelerinin bölgeden alınmasından sonra ise kaza kırım ekiplerinin uçağın neden düştüğüne dair inceleme yapacakları açıklandı. Olayda hayatını kaybeden eğitmen pilot Hamdi Yılmaz'ın Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZAYTEM) bünyesindeki görevinin ardından emekli olup, 8 ay önce Çıldır'daki uçuş akademisinde görev yapmaya başladığı öğrenildi. Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun, pilot adayı Merve Altun'un ise ağabeyi Bülent Altun gibi pilot olmayı istediği ifade edildi. Ramazan ÇETİN- Taylan YILDIRIM- Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)

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