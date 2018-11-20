Düşen uçağın enkazı bulundu; Pilot ve öğrencisinden acı haber (3)

NAZİLLİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, Karacasu ilçesinde enkazına ulaşılan eğitim uçağına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, dün düştüğü tespit edilen ve bugün enkazına ulaşılan eğitim uçağında öğretmen pilot ve öğrencisinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi ve ve şöyle denildi:

"Görevlendirilen 2 cumhuriyet savcısı, olay yeri inceleme ekibi ve kaza kırım ekibi ile askeri helikopterle olay yerine hareket etmiştir. Olay ile ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir. Hayatını kaybeden pilotlarımıza yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına ve havacılık camiasına başsağlığı dileriz."

Ramazan ÇETİN- Taylan YILDIRIM - Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)

