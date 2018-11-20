HABER

Düşen uçağın enkazı bulundu; Pilot ve öğrencisinden acı haber (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 16:33 | Son Güncelleme

CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARILDI Ankara'dan Aydın'ın Karacasu ilçesine gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Arama-Kurtarma Timi'nde (JAK) görevli 23 kişilik ekibi taşıyan helikopter, dün dağlık alana düşen tek motorlu Cessna 172 tipi eğitim uçağının enkazının bulunduğu yakındaki bir bölgeye indi.

CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARILDI Ankara'dan Aydın'ın Karacasu ilçesine gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Arama-Kurtarma Timi'nde (JAK) görevli 23 kişilik ekibi taşıyan helikopter, dün dağlık alana düşen tek motorlu Cessna 172 tipi eğitim uçağının enkazının bulunduğu yakındaki bir bölgeye indi. Burada iki savcı ile buluşan JAK Timi, arazi koşullarındaki bir saatlik zorlu yürüyüşün ardından enkaza ulaştı. Yoğun sis bulunan bölgede, savcıların yaptığı incelemenin ardından uçağın kara kutusuna da ulaşıldı. Kara kutu, incelenmek üzere alındı. JAK Timleri ve enkazı bulan Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, pilot Hamdi Yılmaz ve uçuş eğitim verdiği öğrencisi Merve Altun'un cansız bedenlerini uçaktan çıkardı. Cenazeler, ekipler tarafından taşınarak yaklaşık 5 kilometre mesafedeki yola götürüldü. Burada AFAD'ın arazi araçlarına konulan cenazeler, Karacasu ilçesine bağlı Dikmen köyüne götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Drakula’yı ararken öyle bir şey buldu ki...Drakula’yı ararken öyle bir şey buldu ki...
Çayın su seviyesi yükselince adacıkta 250 koyunla mahsur kaldıÇayın su seviyesi yükselince adacıkta 250 koyunla mahsur kaldı
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuEskişehir'de uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

İzin kullanacaklar bu haklarınıza dikkat

İzin kullanacaklar bu haklarınıza dikkat

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serviste unutulan Alperen'in davasında flaş gelişme! Tahliye kararı verildi

Serviste unutulan Alperen'in davasında flaş gelişme! Tahliye kararı verildi

Kayıp diye aranıyordu, cesedi bavulda bulundu

Kayıp diye aranıyordu, cesedi bavulda bulundu

2018'in en iyi panoramik fotoğrafları

2018'in en iyi panoramik fotoğrafları

Gelin arabasıyla soygun yapmaya çalışmıştı! Bakın o anlarda yaşananları nasıl açıkladı

Gelin arabasıyla soygun yapmaya çalışmıştı! Bakın o anlarda yaşananları nasıl açıkladı

Tam 600 yıllık! Tescillenmesi için harekete geçildi

Tam 600 yıllık! Tescillenmesi için harekete geçildi

Sapık şeyh hakkında mide bulandıran bir detay daha!

Sapık şeyh hakkında mide bulandıran bir detay daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.